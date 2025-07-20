Victor Dethan Ingin Timnas Indonesia U-23 Hajar Malaysia U-23 demi Semifinal Piala AFF U-23 2025

Victor Dethan menginginkan Timnas Indonesia U-23 hajar Timnas Malaysia U-23 demi tiket ke semifinal (Foto: PSSI)

JAKARTA – Sayap serang Timnas Indonesia U-23, Victor Dethan, berharap dapat meraih kemenangan saat melawan Timnas Malaysia U-23. Dengan begitu, timnya akan melaju ke semifinal Piala AFF U-23 2025.

Partai Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 itu akan terjadi matchday tiga Grup A Piala AFF U-23 2025. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 21 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

1. Belum Kalah

Garuda Muda belum terkalahkan dalam fase Grup A. Sebelumnya, mereka menang 8-0 atas Timnas Brunei Darussalam U-23 dan 1-0 atas Timnas Filipina U-23.

Dethan mengatakan target timnya dalam setiap laga adalah meraih hasil maksimal. Pasalnya, Timnas Indonesia U-23 sudah melakukan persiapan dengan cukup matang untuk Piala AFF U-23.

"Ya, tentunya harapannya menang," ucap Dethan di Jakarta, dikutip Minggu (20/7/2025).

Pemain PSM Makassar itu menyatakan terpenting Timnas Indonesia U-23 harus melakukan persiapan dengan sebaik mungkin untuk melawan Harimau Malaya Muda. Hal tersebut agar timnya dapat mengatasi pola permainan lawan.