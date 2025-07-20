JAKARTA – Sayap serang Timnas Indonesia U-23, Victor Dethan, berharap dapat meraih kemenangan saat melawan Timnas Malaysia U-23. Dengan begitu, timnya akan melaju ke semifinal Piala AFF U-23 2025.
Partai Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 itu akan terjadi matchday tiga Grup A Piala AFF U-23 2025. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 21 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.
Garuda Muda belum terkalahkan dalam fase Grup A. Sebelumnya, mereka menang 8-0 atas Timnas Brunei Darussalam U-23 dan 1-0 atas Timnas Filipina U-23.
Dethan mengatakan target timnya dalam setiap laga adalah meraih hasil maksimal. Pasalnya, Timnas Indonesia U-23 sudah melakukan persiapan dengan cukup matang untuk Piala AFF U-23.
"Ya, tentunya harapannya menang," ucap Dethan di Jakarta, dikutip Minggu (20/7/2025).
Pemain PSM Makassar itu menyatakan terpenting Timnas Indonesia U-23 harus melakukan persiapan dengan sebaik mungkin untuk melawan Harimau Malaya Muda. Hal tersebut agar timnya dapat mengatasi pola permainan lawan.