Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Victor Dethan Ingin Timnas Indonesia U-23 Hajar Malaysia U-23 demi Semifinal Piala AFF U-23 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |09:14 WIB
Victor Dethan Ingin Timnas Indonesia U-23 Hajar Malaysia U-23 demi Semifinal Piala AFF U-23 2025
Victor Dethan menginginkan Timnas Indonesia U-23 hajar Timnas Malaysia U-23 demi tiket ke semifinal (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Sayap serang Timnas Indonesia U-23, Victor Dethan, berharap dapat meraih kemenangan saat melawan Timnas Malaysia U-23. Dengan begitu, timnya akan melaju ke semifinal Piala AFF U-23 2025.

Partai Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 itu akan terjadi matchday tiga Grup A Piala AFF U-23 2025. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 21 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

1. Belum Kalah

Hokky Caraka di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Garuda Muda belum terkalahkan dalam fase Grup A. Sebelumnya, mereka menang 8-0 atas Timnas Brunei Darussalam U-23 dan 1-0 atas Timnas Filipina U-23.

Dethan mengatakan target timnya dalam setiap laga adalah meraih hasil maksimal. Pasalnya, Timnas Indonesia U-23 sudah melakukan persiapan dengan cukup matang untuk Piala AFF U-23.

"Ya, tentunya harapannya menang," ucap Dethan di Jakarta, dikutip Minggu (20/7/2025).

Pemain PSM Makassar itu menyatakan terpenting Timnas Indonesia U-23 harus melakukan persiapan dengan sebaik mungkin untuk melawan Harimau Malaya Muda. Hal tersebut agar timnya dapat mengatasi pola permainan lawan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634543/jepang-ajak-indonesia-cabut-dari-afc-bikin-blok-sepak-bola-asia-timur-hby.webp
Jepang Ajak Indonesia Cabut dari AFC, Bikin Blok Sepak Bola Asia Timur?Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/pencak_silat_furgon_habbil_winata.jpg
Komentar Pesilat Furgon Habbil Winata usai Raih Emas Pertama Indonesia di Asian Youth Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement