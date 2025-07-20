Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025, Klik di Sini!

Simak jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025 di artikel ini (Foto: PSSI)

JAKARTA – Jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025 ada di artikel ini. Duel tersebut akan jadi hidup mati bagi kedua kesebelasan!

Partai Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 itu akan terjadi matchday tiga Grup A Piala AFF U-23 2025. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 21 Juli 2025 malam WIB.

1. Modal Positif

Timnas Indonesia U-23 memasuki laga ini dengan modal positif. Garuda Muda meraih dua kemenangan dengan skor 8-0 atas Timnas Brunei Darussalam U-23 dan 1-0 melawan Timnas Filipina U-23.

Hal serupa dirasakan Malaysia U-23. Sempat kalah 0-2 melawan Filipina, Harimau Malaya muda menang telak 7-1 atas Brunei Darussalam U-23 di laga kedua.

Duel ini akan jadi hidup mati buat kedua kesebelasan, utamanya Malaysia. Tiga poin jadi kewajiban bagi anak asuh Nafuzi Zain jika ingin lolos ke babak selanjutnya atau semifinal Piala AFF U-23 2025.

Kans cukup terbuka karena partai melawan Brunei tidak dihitung dalam klasemen runner-up terbaik. Untuk itu, kemenangan melawan Indonesia U-23, selama dengan margin dua gol (2-0, 3-1, 4-2), akan krusial.