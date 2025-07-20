Hidup Mati Ditentukan Lawan Timnas Indonesia U-23, Malaysia U-23 Ogah Menyerah

JAKARTA – Hidup mati Timnas Malaysia U-23 ditentukan pada laga melawan Timnas Indonesia U-23 di matchday tiga Grup A Piala AFF U-23 2025. Pelatih Nafuzi Zain tegas menyatakan tidak mau menyerah!

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 21 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Ini akan jadi laga penentu.

1. Tensi Tinggi

Nafuzi mengatakan pertemuan Malaysia dan Timnas Indonesia U-23 pasti selalu dengan tensi tinggi. Pasalnya, kedua negara memiliki rivalitas yang cukup kental.

"Kami tahu laga Indonesia vs Malaysia ini (rivalitasnya) tinggi bagi kedua negara. Kami tahu pertandingan ini akan sangat segan buat tim Malaysia, terutama kami tampil di hadapan pendukung tuan rumah," kata Nafuzi, dikutip Minggu (20/7/2025).

"Seperti yang saya katakan sebelumnya, Indonesia adalah calon juara. Tapi kami tidak menyerah, kami perlu mencari kemenangan untuk lolos ke semifinal, jadi kami betul-betul harus bersiap untuk menghadapi Indonesia yang begitu kuat," tambah pria asal Malaysia itu.

Nafuzi mengatakan Malaysia akan berusaha tampil maksimal sepanjang 90 menit permainan dalam laga nanti. Pasalnya, mereka sangat butuh poin untuk menjaga asa dapat menjadi juara Piala AFF U-23.