Timnas Indonesia U-23 Susah Payah Kalahkan Filipina U-23, Begini Reaksi Victor Dethan

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia U-23, Victor Dethan, komentari hasil yang diraih saat melawan Timnas Filipina U-23. Pasalnya, Timnas Indonesia U-23 harus bersusah payah untuk bisa kalahkan Filipina U-23.

Meski begitu, Dethan mensyukuri kemenangan tipis timnya atas Filipina U-23 di laga kedua Grup A Piala AFF U-23 2025. Dia berharap Garuda Muda dapat mempertahankan momentum positifnya ini di laga krusial melawan Malaysia U-23.

1. Susah Payah Kalahkan Filipina U-23

Timnas Indonesia U-23 susah payah kalahkan Filipina U-23 dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 18 Juli 2025. Skuad Garuda Muda mendominasi laga, namun satu gol mereka tercipta lewat bunuh diri Jaime Rosquillo pada menit ke-23.

Meski begitu, Dethan menyampaikan bahwa seluruh pemain Timnas Indonesia U-23 telah bekerja keras. Pemain PSM Makassar itu sangat bersyukur bisa membawa Garuda Muda menang di hadapan pendukungnya sendiri.

“Kita sudah kerja keras seperti ini dan menghasilkan tiga poin, puji syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada semua supporter yang sudah mendukung. Semoga melawan Malaysia bisa mendapatkan kemenangan yang sama,” kata Dethan di SUGBK, dikutip Minggu (20/7/2025).