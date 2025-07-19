Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menang Tipis atas Filipina, Kadek Arel Tuntut Ini ke Timnas Indonesia U-23 Jelang Lawan Malaysia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |23:10 WIB
Menang Tipis atas Filipina, Kadek Arel Tuntut Ini ke Timnas Indonesia U-23 Jelang Lawan Malaysia
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Bek Timnas Indonesia U-23, Kadek Arel, memberi peringatan kepada rekan setimnya jelang menghadapi Timnas Malaysia U-23 di laga terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025. Pemain Bali United itu meminta rekannya memaksimalkan peluang untuk dikonversi menjadi gol.

Hal itu diungkapkan Kadek Arel setelah Timnas Indonesia U-23 menang susah payah atas Filipina U-23. Laga berakhir dengan skor 1-0.

Hokky Caraka di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

1. Susah Payah Kalahkan Filipina

Ya, Timnas Indonesia U-23 hanya menang tipis melawan Filipina U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 18 Juli 2025 malam WIB. Satu gol kemenangan Skuad Garuda tercipta lewat gol bunuh diri Jaime Rosquillo pada menit ke-23.

Padahal, Timnas Indonesia U-23 tampil sangat dominan dengan mencatat statistik penguasaan bola 67 persen. Kemudian, tim arahan Gerald Vanenburg itu melesakkan total 27 tembakan, tujuh di antaranya mengarah ke gawang.

Tapi, Timnas Indonesia U-23 tidak mampu menambah golnya. Lini serang skuad Garuda Muda dinilai masih perlu dibenahi karena banyak peluang yang tercipta namun tidak ada yang berbuah gol ke gawang Filipina U-23.

2. Beri Peringatan

Kadek Arel pun mengakui bahwa hal itu pastinya akan menjadi bahan evaluasi Garuda Muda. Apalagi, di laga berikutnya mereka akan menghadapi Malaysia U-23 di SUGBK pada Senin 21 Juli 2025.

Karena itu, Kadek Arel meminta kepada rekannya untuk tidak membuang-buang peluang saat melawan Malaysia U-23. Sebab, itu jadi laga krusial.

“Ya itulah evaluasi dari kita karena kita selanjutnya akan lawan Malaysia dan tentu di pertandingan nanti kita enggak bisa buang-buang peluang kan. Pasti coaches melihat itu dan besok kita akan membenahi di latihan,” ujar Kadek Arel di SUGBK, dikutip Sabtu (19/7/2025).

 

