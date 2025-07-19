Laga Krusial, Striker Malaysia U-23: Siap Tampil 120 Persen demi Bungkam Timnas Indonesia U-23!

JAKARTA – Penyerang Timnas Malaysia U-23, Danish Syamer, memastikan siap tampil 120 persen saat melawan Timnas Indonesia U-23 di laga terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025. Hal ini siap dilakukan demi meraih kemenangan.

Pasalnya, duel Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 begitu krusial. Hasil ini akan tentukan nasib tim yang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025.

1. Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23

Malaysia U-23 meraih kemenangan telak 7-1 atas Brunei Darussalam U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 18 Juli 2025. Ini menjadi kemenangan yang penting bagi skuad muda Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- karena masih menjaga asa ke semifinal.

Syamer yang menyumbang satu gol dan satu assist pada laga tersebut mengaku sangat bersyukur bisa membawa Malaysia U-23 menang. Menurutnya, ini adalah modal bagus untuk menghadapi Timnas Indonesia U-23 di SUGBK pada Senin 21 Juli 2025.

"Terima kasih dan bersyukur atas hasil yang didapatkan tim Malaysia hari ini (lawan Brunei Darussalam U-23). Ini adalah titik balik untuk menghadapi Indonesia,” kata Syamer di SUGBK, dikutip Sabtu (19/7/2025).

2. Tak Gentar

Pemain muda Johor Darul Takzim itu menyatakan Malaysia U-23 bakal memberikan 120 persen kekuatannya saat menghadapi Timnas Indonesia U-23. Semua itu dilakukan demi meraih kemenangan dan tiket semifinal.

“(Lawan Indonesia) Kami akan mencoba 100 sampai 120 persen untuk meraih kemenangan. Kami semua akan fokus untuk menang melawan Indonesia, insya Allah kalau ada rezeki,” tegas Syamer.