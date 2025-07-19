Timnas Indonesia U-23 Calon Kuat Juara Piala AFF U-23 2025, Pelatih Malaysia U-23: Kami Siap Menang di SUGBK!

PELATIH Timnas Malaysia U-23 Nafuzi Zain menyebut Timnas Indonesia U-23 sebagai calon kuat juara Piala AFF U-23 2025. Namun, ia tak segan membawa Timnas Malaysia U-23 menang atas Timnas Indonesia U-23 di matchday pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin 21 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Nafuzi Zain mengincar kemenangan karena hanya tambahan tiga poin yang akan membuka peluang skuad Harimau Muda -julukan Timnas Malaysia U-23- ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Saat ini Malaysia U-23 duduk di posisi tiga Grup A dengan tiga angka, tertinggal tiga poin dari Timnas Indonesia U-23 di puncak klasemen.

Timnas Malaysia U-23 mengincar kemenangan atas Timnas Indonesia U-23. (Foto: Instagram/@malaysia_nt)

“Kita tahu laga Indonesia vs Malaysia ini (rivalitasnya) tinggi bagi kedua negara. Kami tahu pertandingan ini akan sangat sulit buat tim Malaysia, terutama kita tampil di hadapan pendukung tuan rumah,” kata Nafuzi Zain di SUGBK.

1. Timnas Malaysia U-23 Siap Tampil Habis-habisan

Nafuzi Zain menyatakan Timnas Malaysia U-23 tidak gentar menghadapi Timnas Indonesia U-23. Ia menegaskan bakal tampil habis-habisan demi mengamankan tempat di semifinal Piala AFF U-23 2025.

“Seperti yang saya katakan sebelumnya, Indonesia adalah calon juara. Tapi, kami tidak menyerah, kami perlu mencari kemenangan untuk lolos ke semifinal,” ujar mantan pelatih Terengganu FC omo.

“Jadi kami betul-betul harus bersiap untuk menghadapi Indonesia yang begitu kuat. Kami tidak akan mundur dan akan terus berupaya untuk memberi perlawanan yang baik,” tegas pelatih 47 tahun ini.