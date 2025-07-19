Jelang Duel Krusial, Pelatih Malaysia U-23 Sebut Kualitas Timnas Indonesia U-23 Jauh Beda dengan Pemainnya

JAKARTA – Pelatih Timnas Malaysia U-23, Nafuzi Zain, bandingkan kualitas pemainnya dengan Timnas Indonesia U-23 jelang berhadapan di laga terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025. Dia akui ada perbedaan yang jauh antara kualitas pemainnya dengan Garuda Muda.

Kualitas pemain Timnas Indonesia U-23 dinilai Zain berada di atas Malaysia U-23. Meski begitu, dia tak gentar menghadapi laga terakhir Grup A ini.

1. Duel Krusial

Malaysia U-23 akan menantang Timnas Indonesia U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin 21 Juli 2025 malam WIB. Ini menjadi laga krusial bagi kedua kesebelasan karena menentukan nasib ke semifinal.

Menjelang duel krusial itu, Nafuzi mengakui kualitas timnya beda level dengan pemain Timnas Indonesia U-23. Sebab, skuad Garuda Muda dihuni banyak pemain yang memiliki banyak jam terbang di masing-masing klubnya. Hal itu menjadi tantangan berat bagi mereka.

“Walau kita melihat Indonesia tidak uji coba, tapi saya lihat kualitas pemain, memang kita sudah tahu. Perbandingan dengan pemain kita, agak jauh berbeda,” kata Nafuzi di SUGBK, dikutip Sabtu (19/7/2025).

“Kebanyakan pemain Indonesia adalah pemain Liga 1 yang begitu matang, berpengalaman, dan elite. Jadi ini suatu tugas yang berat untuk kami,” sambungnya.