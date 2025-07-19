Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Duel Krusial, Pelatih Malaysia U-23 Sebut Kualitas Timnas Indonesia U-23 Jauh Beda dengan Pemainnya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |20:55 WIB
Jelang Duel Krusial, Pelatih Malaysia U-23 Sebut Kualitas Timnas Indonesia U-23 Jauh Beda dengan Pemainnya
Timnas Malaysia U-23 kala berlaga. (Foto: Instagram/@fam_malaysia)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Malaysia U-23, Nafuzi Zain, bandingkan kualitas pemainnya dengan Timnas Indonesia U-23 jelang berhadapan di laga terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025. Dia akui ada perbedaan yang jauh antara kualitas pemainnya dengan Garuda Muda.

Kualitas pemain Timnas Indonesia U-23 dinilai Zain berada di atas Malaysia U-23. Meski begitu, dia tak gentar menghadapi laga terakhir Grup A ini.

Susunan pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)

1. Duel Krusial

Malaysia U-23 akan menantang Timnas Indonesia U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin 21 Juli 2025 malam WIB. Ini menjadi laga krusial bagi kedua kesebelasan karena menentukan nasib ke semifinal.

Menjelang duel krusial itu, Nafuzi mengakui kualitas timnya beda level dengan pemain Timnas Indonesia U-23. Sebab, skuad Garuda Muda dihuni banyak pemain yang memiliki banyak jam terbang di masing-masing klubnya. Hal itu menjadi tantangan berat bagi mereka.

“Walau kita melihat Indonesia tidak uji coba, tapi saya lihat kualitas pemain, memang kita sudah tahu. Perbandingan dengan pemain kita, agak jauh berbeda,” kata Nafuzi di SUGBK, dikutip Sabtu (19/7/2025).

“Kebanyakan pemain Indonesia adalah pemain Liga 1 yang begitu matang, berpengalaman, dan elite. Jadi ini suatu tugas yang berat untuk kami,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634417/hasil-liga-futsal-profesional--raybit-fc-kalah-telak-110-dari-black-steel-fc-yiv.webp
Hasil Liga Futsal Profesional : Raybit FC Kalah Telak 1-10 dari Black Steel FC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/kejuaraan_senam.jpg
Abiyu Rafi Jadi yang Terbaik dari Indonesia di Kualifikasi Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement