Hasil Timnas Laos U-23 vs Vietnam U-23 di Piala AFF U-23 2025: Golden Star Warriors Menang 3-0!

HASIL Timnas Laos U-23 vs Vietnam U-23 di Piala AFF U-23 2025 sudah diketahui. Skuad muda Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- menang telak 3-0.

Duel Timnas Laos U-23 vs Vietnam U-23 di matchday kedua Grup B tersaji di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekali, pada Sabtu (19/7/2025) sore WIB. Tiga gol Vietnam U-23 tercipta lewat akshi Khuat Van Khang (19’), Nguyen Hieu Minh (71’), dan Nguyen Hieu Minh (84’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Vietnam U-23 langsung intens tebar serangan di awal laga. Sayangnya, pemain lini pertahanan Laos U-23 tampil solid sehingga masih bisa halau serangan demi serangan yang datang. Salah satunya lewat aksi Nguyen Thai Son yang bekerja sama dengan Nguyen Van Truong.

Tak menyerah, Vietnam U-23 akhirnya buka keunggulan pada menit ke-19. Ialah Khuat Van Khang yang catatkan namanya di papan skor usai tendangan kerasnya dari tengah kotak penalti ke sudut kiri gawang gagal dicegah kiper lawan. Skor berubah jadi 1-0.

Setelah itu, Khuat Van Khang nyaris gandakan keunggulan Vietnam U-23. Sayangnya, sundulannya masih membuat bola melambung di atas mistar gawang.

Tertinggal, Laos U-23 berusaha mengejar. Tetapi usaha demi usaha gagal berbuah manis. Skor 1-0 pun bertahan hingga akhir babak pertama.