Tegas! Patrick Kluivert Tak Takut Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi dan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026

PELATIH Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, komentari hasil drawing babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia menegaskan skuad Garuda tak takut melawan Arab Saudi dan Irak.

Kluivert mengatakan Timnas Indonesia harus mempersiapkan diri sebaik mungkin menatap putaran empat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal ini wajib dilakukan jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026.

1. Lawan Berat

Hasil drawing putaran empat Kualifikasi Piala Dunia 2026 memang sudah bisa diketahui. Timnas Indonesia akan tergabung bersama Arab Saudi dan Irak di Grup B. Sementara itu, Grup A akan dihuni Qatar, Oman, dan Uni Emirat Arab.

Kluivert menyadari hasil undian ini berat untuk Timnas Indonesia. Oleh karena itu, Kluivert menegaskan persiapan Skuad Garuda harus lebih matang menjelang hari pertandingan.

"Saya merasa baik-baik saja. Grup ini sulit, kita semua tahu itu, tetapi kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi tim-tim ini di lapangan," ujar Kluivert, dilansir dari situs resmi Konfederasi Sepakbola Asia (AFC), Sabtu (19/7/2025).

"Mereka tim-tim yang sudah dikenal. Kami pernah bertemu Arab Saudi di grup sebelumnya, tapi ini wilayah yang sama sekali berbeda. Ini babak keempat, terbuka untuk siapa pun," sambungnya.

2. Sudah Pernah Bertemu Irak dan Arab Saudi

Seperti kata Kluivert, Timnas Indonesia sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Irak dan Arab Saudi. Skuad Garuda kalah dari Irak dua kali saat bertemu di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia kalah dengan skor 1-5. Kemudian, skuad Garuda tumbang 0-2.

Timnas Indonesia juga sudah bertemu Arab Saudi dua kali pada babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hasilnya lebih manis. Timnas Indonesia tak terkalahkan dari Arab Saudi.

Pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia ditahan 1-1. Tapi di pertemuan kedua, skuad Garuda menang 2-0.