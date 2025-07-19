Profil Noah Leddel, Pemain Filipina U-23 yang Dirujak Netizen Usai Tekel Brutal Pemain Timnas Indonesia U-23

PROFIL Noah Leddel menarik diulas. Pemain Timnas Filipina U-23 ini dirujak netizen usai lakukan tekel brutal ke pemain Timnas Indonesia U-23.

Momen itu terjadi kala Timnas Indonesia U-23 berhadapan dengan Filipina U-23 di laga kedua Grup A Piala AFF U-23 2025 semalam. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat 18 Juli 2025 malam WIB itu dimenangkan Garuda Muda dengan skor 1-0.

1. Tekel Brutal ke Pemain Timnas Indonesia U-23

Usai laga, Noah Leddel jadi sorotan besar. Sebab, dia melakukan pelanggaran berat kepada pemain Timnas Indonesia U-23, yakni Muhammad Rayhan Hannan.

Momen itu terjadi di babak kedua. Pada menit-menit akhir laga, duel panas tersaji karena Filipina U-23 berusaha mencetak gol balasan demi terhindar dari kekalahan.

Tetapi, Timnas Indonesia U-23 tak memberi ruang dengan mudah. Bahkan, Garuda Muda terus intens tebar serangan hingga menit akhir laga. Salah satu serangan itu dilancarkan Rayhan Hannan lewat pergerakan cepatnya.

Tetapi, kala tengah menggiring bola ke arah gawang lawan, Leddel datang berusaha menghentikan pergerakan Rayhan Hannan. Dia melakukan tekel berbahaya dengan dua kaki kepada pemain muda Persija Jakarta itu.

Rayhan Hannan pun mengerang kesakitan setelah itu. Wasit tak tinggal diam, Leddel langsung diberi kartu kuning.

Leddel juga ramai dihujat netizen di media sosial. Akun Instagram pribadinya dibanjiri komentar netizen Tanah Air yang mengkritik aksi berbahayanya itu karena bisa membuat Rayhan Hannan alami cedera parah.