HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Filipina U-23 Jagokan Timnas Indonesia U-23 Menang atas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025?

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |13:42 WIB
Pelatih Filipina U-23 Jagokan Timnas Indonesia U-23 Menang atas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025?
Garrath McPherson enggan prediksi hasil laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

PELATIH Timnas Filipina U-23 Garrath McPherson tidak mau memilih saat ditanya tim mana yang dijagokan memenangkan pertandingan saat Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Malaysia U-23 bentrok di matchday pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025, Senin 21 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Ia mengatakan baik Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia U-23 sama bagusnya.

"Mereka berdua (Malaysia dan Indonesia) adalah tim yang bagus, pelatihnya bagus. Mereka sudah menginvestasikan banyak uang ke program-program (pengembangan) mereka. Dan Anda bisa lihat hal ini," kata McPherson dalam konferensi pers pascalaga Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23.

1. Jaminan Menghibur Penonton

Hokky Caraka di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)
Hokky Caraka di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Garrath McPherson memastikan Derby Melayu akan berjalan menarik. Ia memprediksi penonton yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akan terhibur aksi yang disajikan Jens Raven dan kawan-kawan.

"Jadi yang saya tahu itu akan jadi pertandingan yang sangat menghibur dan saya harap, seperti malam ini, stadion akan full dengan suporter yang mendukung pemain kesayangan mereka," lanjut pelatih asal Australia ini.

Senada dengan sang pelatih, Kiper Timnas Filipina U-23, Nicholas Guimaraes juga tak mau berkomentar soal hasil laga Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23. Ia hanya ingin fokus setelah timnya kalah 0-1 dari Timnas Indonesia U-23.

“Saya rasa tidak terlalu oke menebak (hasil) pertandingan tim lain," kata Nicholas

 

Halaman:
1 2
      
