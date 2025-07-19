Hasil Timnas Timor Leste U-23 vs Thailand U-23 di Piala AFF U-23 2025: Gajah Perang Pesta Gol 4-0!

HASIL Timnas Timor Leste U-23 vs Thailand U-23 di Piala AFF U-23 2025. Skuad muda Gajah Perang -julukan Timnas Thailand U-23- pesta gol 4-0.

Duel Timnas Timor Leste U-23 vs Thailand U-23 di matchday kedua Grup C tersaji di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, pada Sabtu (19/7/2025) malam WIB. Gol-gol Thailand U-23 dicetak oleh Yatsakorn Burapha (14’), Thanawut Phochai (40’), Seksan Ratree (50’), dan Chawanwit Sealao (74’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Gawang Timor Leste U-23 langsung dibombardir serangan sejak awal laga. Peluang emas pertama bahkan sudah didapat Thailand U-23 pada menit pertama.

Yotsakorn Burapha lepaskan tendangan keras dari tengah kotak penalti usai mendapat assist dari Seksan Ratree. Tetapi, bola berhasil dihalau di tengah gawang oleh Filonito Nogueira.

Tetapi, usaha Thailand U-23 pada menit ke-17 gagal dihalau Timor Leste U-23. Sundulan Yotsakon Burapha usai menerima umpan silang dari Songkhramsamut Namphueng gagal diselamatkan. Skor pun berubah jadi 1-0.

Timor Leste U-23 bukan tanpa perlawanan. Salah satu ancaman berbahaya dilancarkan Alexandro Bakhito ke gawang Thailand U-23. Tetapi, tendangannya dari luar kotak penalti berhasil diblok.

Alih-alih cetak gol balasan, Timor Leste U-23 justru kebobolan lagi. Kali ini, giliran Thanawut Phochai yang catatkan namanya di papan skor.

Dia melepaskan tembakan kaki kanan dari tengah kotak penalti setelah menerima umpan sepak pojok. Thailand tutup laga babak pertama dengan unggul 2-0.