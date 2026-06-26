Anak Shin Tae-yong Tak Sabar Dukung Persija Jakarta

JAKARTA - Anak Shin Tae-yong, Shin Jae-won buka-bukaan siap menjadi pendukung Persija, The Jakmania. Pasalnya, sangat ayah kini menjadi pelatih Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija-.

Shin Tae-yong diikat kontrak oleh Persija dengan durasi tiga musim. Pelatih tersebut ditargetkan mampu membawa Persija menjadi juara Super League 2026-2027.

Ketertarikan Shin Jae-won untuk mendukung Persija Jakarta diutarakan dalam postingan Instagram tim asal Jakarta itu. Postingan itu menampilkan Shin Tae-yong sedang mengecek kesiapan Persija Training Ground menyambut musim baru.

Postingan itu sudah disukai 163 ribu lebih pengguna Instagram. Selain itu, ada lebih dari dua ribu reaksi di kolom komentar.

"Kapan mulai musim baru? Saya akan ke sana untuk mendukung Persija,' tulis Shin Jae-won.

Anak Shin Tae yong Shin Jae won (Instagram/@shin_jaewon77)

Sebelumnya, Shin Tae-yong menyadari ekspektasi The Jakmania sangat tinggi. Dia mengatakan tidak bisa menjanjikan setiap laga dapat meraih kemenangan, tetapi Persija akan tampil dengan daya juang tinggi.

“Saya tidak bisa menjamin kemenangan di setiap pertandingan, tapi saya berjanji fans tidak akan kecewa. Menang atau kalah itu biasa, tapi kami akan bertanding dengan mentalitas pejuang dan daya juang tinggi," kata Shin Tae-yong.