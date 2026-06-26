Persija Dikabarkan Rekrut Mantan Bek Timnas Kroasia, Tingginya Nyaris 2 Meter

JAKARTA - Persija Jakarta dikabarkan telah sepakat merekrut bek asal Kroasia, Denis Kolinger. Bek berusia 32 tahun itu mempunyai postur tubuh menjulang dengan tinggi hampir 2 meter.

Persija Jakarta bergerak cepat di bursa transfer menjelang musim 2026-2027. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu sudah melepas total sembilan pemain, termasuk Allano Lima dan Carlos Eduardo.

Dengan banyaknya pemain yang pergi, Persija yang kini ditangani Shin Tae-yong sibuk untuk menata ulang skuad. Sejauh ini, belum ada pemain yang didatangkan secara resmi oleh Macan Kemayoran.

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Persija Rekrut Kolinger?

Namun begitu, jurnalis asal Italia Lorenzo Lepore mengungkapkan Persija sudah membidik sejumlah nama untuk memperkuat tim. Salah satunya adalah Denis Kolinger.

Kolinger merupakan bek tengah dengan tinggi 199 sentimeter. Pemain kelahiran 1994 itu kini tengah membela klub kasta teratas Liga Kroasia, Lokomotif NK.

Lepore menyebut Persija telah sepakat dengan manajemen Lokomotif NK untuk memproses transfer Kolinger. Klub itu disebut akan melepas Kolinger secara gratis.

"Semua telah disepakati antara Lokomotiva Zagreb dan klub Indonesia tersebut, kontrak dua tahun untuk pemain," tulis Lepore dikutip dari akun Instagram pribadinya @lorenzooleporee, Jumat (26/6/2026).

"Lokomotiva Zagreb melepasnya secara gratis," sambung laporan tersebut.