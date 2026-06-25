Sambut Musim Baru, Shin Tae-yong Cek Detail Kesiapan Persija Training Ground Jelang Latihan Perdana

DEPOK – Keseriusan tinggi langsung diperlihatkan oleh juru pelatih baru Persija Jakarta, Shin Tae-yong, dalam menatap kompetisi Super League 2026-2027. Juru strategi asal Korea Selatan tersebut memilih untuk turun langsung ke lapangan guna meninjau kualitas fasilitas latihan tim sebelum memimpin anak asuhnya memulai program kerja intensif.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong sudah mulai bergerak untuk menyiapkan timnya menyambut Super League 2026-2027. Langkah awal dengan melihat kondisi Persija Training Ground di Depok, Kamis (25/6/2026).

Shin Tae-yong pantau tempat latihan Persija. (Foto: Instagram/persija)

Berdasarkan posting Instagram Persija, pelatih asal Korea Selatan tersebut cukup detail mengecek setiap sudut tempat latihan Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija. Langkah itu sangat penting sebelum timnya mulai menyiapkan diri.

1. Standar Tinggi dari sang Juru Taktik

Shin Tae-yong didatangkan Persija dengan target tinggi, yakni juara. Jadi, dia harus detail dalam menyiapkan segala aspek demi maksimal persiapan yang akan berlangsung di sana.

"Setiap detail itu penting," tulis Persija.

"Pelatih Shin Tae-yong memastikan setiap sudut Persija Training Ground siap menyambut musim baru. Karena tim-tim hebat dibangun jauh sebelum hari pertandingan," tambah akun itu.