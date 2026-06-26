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Dibocorkan Jurnalis Italia, Persija Jakarta Selangkah Lagi Gaet Kerim Memija

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |10:56 WIB
Dibocorkan Jurnalis Italia, Persija Jakarta Selangkah Lagi Gaet Kerim Memija
Persija Jakarta selangkah lagi menggaet Kerim Memija setelah bersepakat dengan klub pemilik (Foto: Instagram/@kerim.memija6)
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JAKARTA – Persija Jakarta selangkah lagi menggaet Kerim Memija setelah bersepakat dengan klub pemilik. Transfer itu dibocorkan oleh Lorenzo Lepore.

Persija bergerak cepat di bursa transfer menjelang musim 2026-2027. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu sudah melepas total sembilan pemain, termasuk Allano Lima dan Carlos Eduardo. 

Kerim Memija (Foto: Instagram/@kerim.memija6)

Dengan banyaknya pemain yang pergi, Persija yang kini ditangani oleh Shin Tae-yong pun sibuk untuk menata ulang skuad. Sejauh ini, belum ada pemain yang didatangkan secara resmi.

1. Sejumlah Pemain

Namun, Persija dikaitkan dengan sejumlah pemain. Salah satunya adalah bek Zrinjski Mostar, Karim Memija. Lepore melaporkan, Persija dan klub asal Bosnia & Herzegovina itu sudah mendapat kesepakatan. 

"Semua telah disepakati antara Zrinjski Mostar dan klub Indonesia tersebut," tulis Lepore dalam laporan di akun Instagram pribadinya @lorenzooleporee, dikutip pada Jumat (26/6/2026). 

Menurut pria asal Italia itu, Persija akan mengikat Memija dengan kontrak dua tahun. Manajemen akan mengumumkan kedatangan pemain berusia 30 tahun itu pada awal Juli 2026.

 

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Topik Artikel :
Kerim Memija Persija Jakarta
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