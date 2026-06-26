Batal Gabung Persib Bandung, Jese Rodriguez Bertahan di Las Palmas!

PERSIB Bandung dipastikan gagal merekrut Jese Rodriguez. Sebab, eks pemain Real Madrid itu memilih bertahan di Las Palmas!

Sebelumnya, nama Jese Rodriguez sempat ramai dikaitkan dengan Persib untuk menghadapi musim 2026-2027. Bahkan, kabar yang beredar menyebut pemain berusia 33 tahun itu akan diperkenalkan pada awal Juli.

1. Jadi Perhatian

Isu tersebut sempat menjadi perhatian karena Persib dikenal aktif mendatangkan pemain berpengalaman. Namun, manajemen Maung belum pernah memberikan pernyataan resmi terkait kabar tersebut.

Kepastian mengenai masa depan Jese Rodriguez akhirnya datang setelah UD Las Palmas mengumumkan perpanjangan kontrak sang pemain. Ia dipastikan bertahan hingga 2028.

"Las Palmas dan Jese Rodriguez akan tetap bersama setelah kedua pihak mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak pemain tersebut dengan klub selama dua musim, dengan opsi untuk memperpanjang masa tinggalnya selama satu tahun lagi," tulis Las Palmas di laman resminya, Jumat (26/6/2026).

2. Akhiri Spekulasi

Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi Jese Rodriguez menuju Persib Bandung. Pemain yang pernah memperkuat Paris Saint-Germain itu memilih melanjutkan perjalanan bersama klub Segunda Division tersebut.

Jese mendapatkan kontrak baru setelah mencatatkan performa cukup baik bersama Las Palmas musim lalu. Ia mampu membukukan 11 gol dan tiga assist dari 35 pertandingan yang dijalani.