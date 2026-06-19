Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Cocoklogi Ini Tanda Paulo Dybala Gabung Persib Bandung?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |15:13 WIB
3 Cocoklogi Ini Tanda Paulo Dybala Gabung Persib Bandung?
Paulo Dybala kencang dikaitkan dengan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@ paulodybala)
A
A
A

SEBANYAK 3 cocoklogi ini tanda Paulo Dybala gabung Persib Bandung? Akun media sosial yang biasa menempel dengan pemain-pemain Persib Bandung, @bandungfootballcom, mengeluarkan unggahan yang menarik perhatian Bobotoh -sebutan untuk suporter Persib Bandung- dalam satu hari terakhir.

Pertama, mereka membagikan momen selebrasi salah satu pemain Persib Bandung, Alfeandra Dewangga, saat merayakan trofi Super League 2025-2026. Kedua, akun ini membagikan momen wawancara pemain Persib Bandung, Beckham Putra, yang mengenakan jersey Argentina.

Terakhir, @bandungfootball membagikan daftar mantan pemain Persib Bandung yang mengenakan nomor 10. Salah satu akun mengindikasikan sederet unggahan @bandungfootball menandakan Persib Bandung segera mengamankan jasa Paulo Dybala.

1. Tanda Paulo Dybala Merapat ke Persib Bandung

Salah satu Bobotoh merujuk ke Paulo Dybala karena unggahan pertama menampilkan Dewangga, pemain berinisial “D” yang menjadi awalan nama Dybala. Unggahan kedua, Beckham Putra mengenakan jersey Argentina yang merupakan asal negara Paulo Dybala.

Terakhir, Paulo Dybala pernah lima tahun (2017-2022) mengenakan nomor punggung 10 di Juventus. Tak hanya di Juventus, La Joya -julukan Paulo Dybala- juga pernah menggunakan nomor 10 di Timnas Argentina.

Kode pemain baru Persib Bandung. (Foto: TikTok/@bandungfootballcom)
Kode pemain baru Persib Bandung. (Foto: TikTok/@bandungfootballcom)

“Kode: Pemain nomor 10, asal Argentina. Bersiap gabung Persib Bandung. Siapa itu?” tanya akun @bcfootball.official.

Unggahan itu dikomentari Bobotoh lain. “Dybala,” sambil menaruh emoji menangis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/45/3224743/elkan_baggott_berpeluang_gabung_bolton_wanderers_pada_bursa_transfer_musim_panas_2026_officialbwfc-qSMv_large.jpg
John Herdman Bahagia, Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Gabung Bolton Wanderers di Musim 2026-2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/47/3224493/sang_agen_bicara_soal_masa_depan_emil_audero-vSI4_large.jpg
Kata sang Agen soal Masa Depan Kiper Timnas Indonesia Emil Audero
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/49/3223477/shin_tae_yong_berpeluang_bawa_joey_pelupessy_ke_persija_jakarta_okezone-rnEq_large.jpg
Shin Tae-yong Bawa Pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy ke Persija Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/46/3223316/bayern_munich_kembali_menepis_kabar_pemainnya_yang_diincar_real_madrid-PrVd_large.jpg
Michael Olise Diincar Real Madrid, Presiden Bayern Munich: Silakan Hemat Waktumu!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/06/19/11/1719213/5-fakta-menarik-korea-selatan-tumbang-dari-meksiko-di-piala-dunia-2026-efu.webp
5 Fakta Menarik Korea Selatan Tumbang dari Meksiko di Piala Dunia 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/19/giovanni_van_der_wijst.jpg
Ajax Permanenkan Kiper 17 Tahun Keturunan Indonesia, Berpeluang Bela Timnas Garuda
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement