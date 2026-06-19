3 Cocoklogi Ini Tanda Paulo Dybala Gabung Persib Bandung?

SEBANYAK 3 cocoklogi ini tanda Paulo Dybala gabung Persib Bandung? Akun media sosial yang biasa menempel dengan pemain-pemain Persib Bandung, @bandungfootballcom, mengeluarkan unggahan yang menarik perhatian Bobotoh -sebutan untuk suporter Persib Bandung- dalam satu hari terakhir.

Pertama, mereka membagikan momen selebrasi salah satu pemain Persib Bandung, Alfeandra Dewangga, saat merayakan trofi Super League 2025-2026. Kedua, akun ini membagikan momen wawancara pemain Persib Bandung, Beckham Putra, yang mengenakan jersey Argentina.

Terakhir, @bandungfootball membagikan daftar mantan pemain Persib Bandung yang mengenakan nomor 10. Salah satu akun mengindikasikan sederet unggahan @bandungfootball menandakan Persib Bandung segera mengamankan jasa Paulo Dybala.

1. Tanda Paulo Dybala Merapat ke Persib Bandung

Salah satu Bobotoh merujuk ke Paulo Dybala karena unggahan pertama menampilkan Dewangga, pemain berinisial “D” yang menjadi awalan nama Dybala. Unggahan kedua, Beckham Putra mengenakan jersey Argentina yang merupakan asal negara Paulo Dybala.

Terakhir, Paulo Dybala pernah lima tahun (2017-2022) mengenakan nomor punggung 10 di Juventus. Tak hanya di Juventus, La Joya -julukan Paulo Dybala- juga pernah menggunakan nomor 10 di Timnas Argentina.

Kode pemain baru Persib Bandung. (Foto: TikTok/@bandungfootballcom)

“Kode: Pemain nomor 10, asal Argentina. Bersiap gabung Persib Bandung. Siapa itu?” tanya akun @bcfootball.official.

Unggahan itu dikomentari Bobotoh lain. “Dybala,” sambil menaruh emoji menangis.