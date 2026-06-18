Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Jadi Incaran Bolton Wanderers

JAKARTA - Pemain Timnas Indonesia yang merumput di Ipswich Town, Elkan Baggott, dikabarkan diincar klub yang baru promosi ke Liga 2 Inggris, Bolton Wanderers. Elkan disebut cocok dengan skema permainan tim besutan Steven Schumacher tersebut.

1. Diincar Bolton

Akun media sosial @insidebl6 menyebut Elkan adalah figur yang sesuai dengan kebutuhan Bolton Wanderers. Kekuatan fisik serta pengalaman menjadi modal utama bagi Elkan untuk bergabung dengan Bolton Wanderers.

"Dengan tinggi 193 cm, Baggott akan menambah kekuatan fisik pada pertahanan Bolton sekaligus menawarkan ruang untuk pengembangan," tulis laporan @insidebl6, dikutip Rabu (17/6/2026).

InsideBL6 menjagokan Elkan Baggott gabung Bolton Wanderers.jpg

"Pemain internasional Indonesia ini telah membangun pengalaman di EFL (Liga 2 Inggris) melalui masa peminjaman dan tetap menjadi pemain dengan potensi yang signifikan," sambung laporan tersebut.

"Dengan Ben Davies yang membawa pengalaman, Baggott bisa menjadi profil pemain muda yang ideal untuk melengkapi lini belakang Bolton," tambah laporan tersebut.

Selain Elkan, ada empat pemain lain yang kabarnya menjadi incaran Bolton Wanderers. Keempat pemain itu adalah Brodie Spencer, Michael Mellon, Sam Bell, dan Joe Gelhardt.

Namun, mereka memiliki posisi yang berbeda dengan bek Timnas Indonesia tersebut. Kini pilihan tentu berada di tangan Elkan dan manajemen Ipswich Town.