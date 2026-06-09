Jakpro Buka Peluang Sponsor Naming Rights untuk Jakarta International Stadium

JAKARTA — PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro secara resmi menjalin kemitraan strategis dengan Feel Good Network demi mengoptimalkan hak penamaan (naming rights) Jakarta International Stadium (JIS). Langkah komersialisasi ini diproyeksikan mampu mendongkrak nilai jual stadion megah tersebut, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu aset sponsorship paling prestisius di Indonesia dan Asia Tenggara.

Melalui kemitraan ini, Feel Good Network bakal mendukung penuh pengelolaan serta pengembangan strategi komersialisasi naming rights JIS secara menyeluruh. Peran tersebut mencakup penyusunan strategi pemasaran, pengelolaan proses tender, pendampingan negosiasi, hingga implementasi kerja sama dengan mitra sponsor terpilih.

Sebagai stadion berstandar internasional yang kerap menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga, hiburan, dan kegiatan berskala global, JIS memiliki nilai strategis yang melampaui fungsi infrastrukturnya. Kekuatan brand dan eksposur masif yang dimilikinya membuat program naming rights ini diharapkan mampu menghadirkan kolaborasi jangka panjang yang saling menguntungkan sekaligus mendukung keberlanjutan pengelolaan aset daerah.

1. Tahapan Penjajakan Pasar

Sebagai bagian dari proses komersialisasi naming rights JIS, Jakpro bersama Feel Good Network akan menjalankan sejumlah tahapan strategis yang diawali dengan market sounding untuk memetakan minat pasar dan mengidentifikasi potensi kemitraan. Tahapan ini akan dilanjutkan dengan penjajakan kepada sejumlah perusahaan dan brand yang dinilai memiliki kesesuaian dengan karakter, nilai, serta positioning JIS sebagai stadion berstandar internasional.

Setelah proses penjajakan selesai, Jakpro bakal melaksanakan tender terbatas (by invitation only) dengan mengundang korporasi dan brand pilihan yang memenuhi kriteria ketat yang telah ditetapkan. Pendekatan eksklusif ini dirancang untuk memastikan seluruh proses berlangsung secara profesional demi menghasilkan kemitraan yang mampu memberikan nilai strategis bagi semua pihak.

Jakpro Buka Peluang Sponsor Naming Rights untuk Jakarta International Stadium

Hak penamaan atau naming rights JIS ini akan ditawarkan dalam skema kerja sama jangka panjang berdurasi lima (5) tahun. Periode tersebut dirancang untuk memberikan kepastian, stabilitas, dan visibilitas yang kuat bagi mitra sponsor, sekaligus memaksimalkan potensi eksposur merek yang dimiliki JIS sebagai destinasi olahraga, hiburan, dan ruang publik unggulan di Jakarta.

2. Komitmen Jakpro Menuju Jakarta Kota Global

Direktur Bisnis & Operasional PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Adi Adnyana, menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya nyata Jakpro untuk terus mengembangkan model pengelolaan aset yang inovatif, profesional, dan berkelanjutan.