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Kata-Kata Bojan Hodak Usai Dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik 3 Musim Beruntun

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |09:52 WIB
Kata-Kata Bojan Hodak Usai Dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik 3 Musim Beruntun
Kata-Kata Bojan Hodak Usai Dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik 3 Musim Beruntun (Instagram Persib)
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JAKARTA - Bojan Hodak sebagai pelatih terbaik Super League 2025/26 setelah membawa Persib Bandung 3 kali beruntun menjuarai Liga Indonesia. Ini juga menjadi gelar ketiga pelatih terbaik secara beruntun yang diraih Hodak. 

1. Pelatih Terbaik 3 Musim Beruntun

Menurut Bojan Hodak, ini merupakan pencapaian terbaiknya sepanjang berkarier sebagai pelatih. Namun pelatih yang akan menjadi Technical Advisor Persib musim depan ini tak mau melupakan peran serta staf, pemainnya dan para penggemar.

“Lihat, tentu bagus bagi saya untuk menjadi pelatih terbaik. Tapi mengenai ini, ini bukan hanya berkat saya seorang. Ini ada andil dari manajemen, pemain, staf dan juga suporter klub, semua memiliki bagian atas hal ini,” ungkap Hodak, melansir laman iLeague, Selasa (9/6/2026). 

Bojan Hodak di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Bojan Hodak di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Musim depan, Persib Bandung akan dilatih Igor Tolic yang sebelumnya menjadi asisten Hodak. Tolic merupakan orang di balik kesuksesan Hodak dalam meraih gelar juara dua musim terakhir. Ia mewariskan 80 persen kekuatan mumpuni untuk dilanjutkan. 

“Mayoritas dari mereka, mungkin 80 persen akan bertahan. Ketika berada di peringkat pertama, kami tidak perlu melakukan banyak perubahan. Mungkin tidak akan seperti musim lalu karena tim-tim lain membidik pemain kami,” urainya. 

2. 80 Persen Pemain Bertahan

Banyak pemain masih terikat kontrak dengan Persib Bandung musim depan. Ini berarti, Persib Bandung tak akan melakukan perombakan besar-besar di skuadnya.

 

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