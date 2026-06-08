5 Pemain Timnas Indonesia yang Bisa Dibawa Shin Tae-yong ke Persija Jakarta, Nomor 1 Cetak Penampilan Terbanyak!

JAKARTA – Era baru Persija Jakarta resmi dimulai setelah manajemen Macan Kemayoran menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih baru untuk mengarungi Super League 2026-2027. Pelatih asal Korea Selatan yang menggantikan posisi Mauricio Souza ini diperkenalkan secara langsung di Jakarta International Stadium (JIS) pada Senin (8/6/2026) siang WIB.

Kehadiran STY tidak hanya mengukir sejarah sebagai pelatih asing asal Asia pertama bagi Persija, tetapi juga memicu rumor transfer besar-besaran. Setelah resmi menjabat, mantan juru taktik Timnas Indonesia periode 2019-2025 tersebut langsung melemparkan sinyal panas mengenai rencana belanja pemainnya.

Shin Tae-yong tidak menampik adanya ketertarikan untuk memboyong deretan mantan anak asuhnya di skuad Garuda demi mendongkrak performa Macan Kemayoran.

“Pasti ada niat saya membawa pemain-pemain Timnas (Indonesia) sebelumnya. Tetapi kan kita juga harus melihat masing-masing pemainnya seperti apa. Contohnya seperti kontrak, yang masih terkait dengan tim-tim mereka sekarang,” ungkap Shin Tae-yong saat perkenalannya, dikutip Senin (8/6/2026).

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Mengingat kedekatan emosional dan taktis yang sudah terbangun, ada lima nama mantan penggawa Timnas Indonesia yang diprediksi kuat masuk ke dalam radar transfer Persija Jakarta untuk musim depan. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia yang Bisa Dibawa Shin Tae-yong ke Persija Jakarta:

1. Pratama Arhan

Shin Tae-yong dan Pratama Arhan Gelar Konferensi Pers Jelang Lawan Australia

Bek kiri asal Blora ini merupakan pemain yang paling sering mendapatkan kepercayaan dari Shin Tae-yong di Timnas Indonesia dengan 49 penampilan, 3 gol, dan 9 assist. Arhan bisa menjadi senjata mematikan Persija lewat kemampuan bertahan serta lemparan ke dalam jarak jauhnya yang ikonik.

Saat ini Pratama Arhan tengah bermain di Liga Thailand. Tepatnya ia memperkuat Bangkok United sejak Januari 2025.