Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Rafael Leao Ingin Cabut, AC Milan Terpaksa Banting Harga?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |23:13 WIB
Rafael Leao Ingin Cabut, AC Milan Terpaksa Banting Harga?
Rafael Leao Ingin Cabut, AC Milan Terpaksa Banting Harga? (Dok AC Milan)
A
A
A

JAKARTA - Pemain sayap AC Milan, Rafael Leao, siap meninggalkan Rossoneri pada musim panas ini. AC Milan dilaporkan siap melego pemain Portugal tersebut jauh dari release clause (klausul pelepasan) senilai €175 juta atau sekitar Rp3,6 triliun. 

Melansir Football Italia, Minggu (31/5/2026), Rafael Leao telah menyatakan niatnya untuk meninggalkan Milan dalam waktu dekat. Namun, Rossoneri mungkin akan kesulitan menemukan pembeli untuk pemain internasional Portugal itu, bahkan jika mereka bersedia memangkas lebih dari €100 juta dari klausul pelepasan pemain tersebut.

1. Leao Ingin Cabut

Waktu Leao di San Siro tampaknya akan segera berakhir setelah tujuh musim. Pemain berusia 26 tahun itu baru-baru ini memberikan wawancara mengejutkan di TV Portugal.

“Saya pikir saya sudah memberikan semua yang saya miliki di Milan. Saya pikir setiap orang memiliki mimpi, ambisi, tantangan untuk dihadapi. Saya bercita-cita untuk memiliki tantangan baru di liga baru. Jika itu terjadi, saya akan sangat bahagia,” katanya.

Leao terikat kontrak dengan Milan hingga musim panas 2028, setelah menandatangani perpanjangan kontrak lima tahun pada musim panas 2023. Kesepakatan itu termasuk klausul pelepasan yang fantastis sebesar €175 juta untuk menangkis minat dari beberapa klub.

Namun, jika Milan ingin menjual Leao musim panas ini, laporan terbaru menunjukkan, mereka harus memangkas lebih dari €100 juta dari klausul pelepasannya, lebih realistisnya menjadi harga sekitar €50 juta-€60 juta.

Calciomercato.com memperingatkan, angka-angka tersebut mungkin telah berkurang lebih jauh setelah wawancara Leao baru-baru ini. Itu karena klub-klub lain menyadari keinginan sang pemain untuk pergi.

2. Sepi Peminat

Namun, menemukan pembeli yang cocok mungkin menjadi masalah yang menantang bagi Rossoneri. Calciomercato mengklaim, sejumlah klub Liga Inggris berminat pada mantan MVP Serie A tersebut. Manchester United, Chelsea, Arsenal, atau bahkan Newcastle, atau Tottenham dikabarkan meminati jasanya. Namun, sejauh ini belum ada proposal konkret.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/46/3221759//barcelona-bAeD_large.jpg
Incar Julian Alvarez Usai Datangkan Gordon, Barcelona Siap Cuci Gudang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/47/3221757//tarik_muharemovic-4nbM_large.jpg
Tandem Jay Idzes di Sassuolo Jadi Incaran Inter Milan dan Juventus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/49/3221573//persib_bandung_segera_menyelesaikan_masalah_fifa_registration_banned_persibcoid-yJ6w_large.jpg
Penyebab Persib Bandung Masuk Daftar FIFA Registration Banned Terungkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/46/3221520//anthony_gordon_resmi_gabung_barcelona-AGy2_large.png
Resmi Gabung Barcelona, Anthony Gordon Pemain Termahal Ke-7 Inggris Sepanjang Sejarah!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/31/49/1712633/marco-bezzecchi-juara-motogp-italia-2026-jkt.webp
Marco Bezzecchi Juara MotoGP Italia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/31/eksel_runtukahu_berambisi_menembus_skuad_inti_timn.jpg
Eksel Runtukahu Wujudkan Mimpi Dipanggil Timnas Indonesia, Siap Tembus Skuad Inti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement