Rafael Leao Ingin Cabut, AC Milan Terpaksa Banting Harga?

JAKARTA - Pemain sayap AC Milan, Rafael Leao, siap meninggalkan Rossoneri pada musim panas ini. AC Milan dilaporkan siap melego pemain Portugal tersebut jauh dari release clause (klausul pelepasan) senilai €175 juta atau sekitar Rp3,6 triliun.

Melansir Football Italia, Minggu (31/5/2026), Rafael Leao telah menyatakan niatnya untuk meninggalkan Milan dalam waktu dekat. Namun, Rossoneri mungkin akan kesulitan menemukan pembeli untuk pemain internasional Portugal itu, bahkan jika mereka bersedia memangkas lebih dari €100 juta dari klausul pelepasan pemain tersebut.

1. Leao Ingin Cabut

Waktu Leao di San Siro tampaknya akan segera berakhir setelah tujuh musim. Pemain berusia 26 tahun itu baru-baru ini memberikan wawancara mengejutkan di TV Portugal.

“Saya pikir saya sudah memberikan semua yang saya miliki di Milan. Saya pikir setiap orang memiliki mimpi, ambisi, tantangan untuk dihadapi. Saya bercita-cita untuk memiliki tantangan baru di liga baru. Jika itu terjadi, saya akan sangat bahagia,” katanya.

Leao terikat kontrak dengan Milan hingga musim panas 2028, setelah menandatangani perpanjangan kontrak lima tahun pada musim panas 2023. Kesepakatan itu termasuk klausul pelepasan yang fantastis sebesar €175 juta untuk menangkis minat dari beberapa klub.

Namun, jika Milan ingin menjual Leao musim panas ini, laporan terbaru menunjukkan, mereka harus memangkas lebih dari €100 juta dari klausul pelepasannya, lebih realistisnya menjadi harga sekitar €50 juta-€60 juta.

Calciomercato.com memperingatkan, angka-angka tersebut mungkin telah berkurang lebih jauh setelah wawancara Leao baru-baru ini. Itu karena klub-klub lain menyadari keinginan sang pemain untuk pergi.

2. Sepi Peminat

Namun, menemukan pembeli yang cocok mungkin menjadi masalah yang menantang bagi Rossoneri. Calciomercato mengklaim, sejumlah klub Liga Inggris berminat pada mantan MVP Serie A tersebut. Manchester United, Chelsea, Arsenal, atau bahkan Newcastle, atau Tottenham dikabarkan meminati jasanya. Namun, sejauh ini belum ada proposal konkret.