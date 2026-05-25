Bukan Bojan Hodak, Ini Pelatih dengan Gelar Terbanyak di Liga Indonesia

BOJAN Hodak baru saja mengukir sejarah. Pelatih asal Kroasia itu sukses membawa Persib Bandung meraih hattrick juara Super League usai mengamankan gelar ketiga secara beruntun pada musim 2025/2026. Namun, apakah Hodak sudah layak disebut pelatih tersukses di Liga Indonesia? Jawabannya: belum.

Hodak memang fenomenal. Sejak ditunjuk sebagai pelatih Persib pada Juli 2023, ia langsung membawa Maung Bandung mendominasi, juara pada musim 2023/2024, 2024/2025, dan kini 2025/2026.

Tiga gelar liga bersama satu klub adalah pencapaian yang belum pernah dilakukan pelatih mana pun sebelumnya di era Liga Indonesia modern. Namun dalam hal total gelar di kompetisi kasta tertinggi, Hodak masih perlu melampaui dua nama besar. Berikut daftar namanya

1. Jacksen F. Tiago

Di puncak daftar berdiri kokoh nama Jacksen F. Tiago. Pria asal Brasil yang punya rekam jejak sempurna di sepak bola Indonesia ini adalah pelatih dengan gelar juara kompetisi kasta tertinggi terbanyak, yakni empat titel.

Jacksen pertama kali mempersembahkan gelar kepada Persebaya Surabaya pada musim 2004. Setelah itu, ia menukangi Persipura Jayapura dan menjadi mesin gelar yang sulit dihentikan — tiga kali juara bersama Mutiara Hitam, yaitu pada musim 2008/2009, 2010/2011, dan 2013.

Total empat gelar liga menjadikannya pelatih paling sukses dalam sejarah kompetisi kasta tertinggi Indonesia hingga saat ini.

2. Stefano Cugurra

Sebelum Hodak, Stefano 'Teco' Cugurra lebih dulu menorehkan hattrick gelar di kasta tertinggi Indonesia. Bedanya, pelatih berdarah Brasil itu meraihnya bersama dua klub berbeda.

Teco membawa Persija Jakarta juara pada 2018, lalu hijrah ke Bali United dan kembali mempersembahkan dua gelar beruntun pada musim 2019 dan 2021/2022.

Total tiga trofi liga, sama dengan Hodak saat ini — namun Teco mencapainya dengan meracik dua tim yang berbeda karakter.