HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ian Maatsen Jadi Pemain Keturunan Indonesia yang Juara Liga Eropa 2025-2026 Bareng Aston Villa!

Dian AF , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |10:40 WIB
Ian Maatsen Jadi Pemain Keturunan Indonesia yang Juara Liga Eropa 2025-2026
MOMEN bersejarah tercipta di Stadion Tupras, Istanbul, Turki, Kamis 21 Mei 2026. Aston Villa resmi menjuarai Liga Europa 2025-2026 usai menghancurkan wakil Jerman, SC Freiburg, dengan skor telak 3-0. 

Di balik euforia kemenangan The Villans, ada satu nama yang mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia: Ian Maatsen, pemain berdarah Indonesia yang turut merasakan manisnya trofi Eropa bergengsi tersebut.

1. Ian Maatsen Masuk Gantikan Lucas Digne

Ian Maatsen

Bek kiri berkebangsaan Belanda itu memang tidak masuk dalam starting eleven. 

Namun, Maatsen tetap menjadi bagian dari momen bersejarah ini setelah masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Lucas Digne pada menit ke-81, saat Villa sudah unggul 3-0. 

Kehadirannya di lapangan Istanbul menjadi simbol kebanggaan tersendiri bagi para penggemar sepak bola Tanah Air.

2. Tiga Gol Tanpa Balas

Dalam laga yang berlangsung dominan, Aston Villa tampil nyaris sempurna sejak menit awal. Youri Tielemans membuka keunggulan lewat tendangan voli keras yang indah pada menit ke-40 dari situasi sepak pojok.

Menjelang turun minum, Emiliano Buendia memperlebar keunggulan dengan tembakan kaki kiri yang bersarang di sudut atas gawang Freiburg. Di babak kedua, Morgan Rogers menutup pesta gol Villa untuk memastikan kemenangan besar 3-0.

Kemenangan ini juga menjadi trofi Eropa pertama Aston Villa sejak mereka menjuarai Piala Champions pada tahun 1982 silam, sebuah penantian panjang selama lebih dari empat dekade.

Keberhasilan Aston Villa menjuarai Liga Europa 2025-2026 otomatis membuat mereka lolos ke Liga Champions musim depan.

 

