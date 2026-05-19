"Kutukan" Kapten Real Madrid Berlanjut Usai Carvajal Cabut, Valverde Ditunjuk Jadi Pengganti

JAKARTA - Real Madrid mengumumkan Dani Carvajal akan meninggalkan klub pada musim panas ini karena kontraknya akan berakhir. Langkah ini melanjutkan "kutukan" kapten Real Madrid.

Dalam enam musim terakhir, setiap pemain yang ditunjuk menjadi kapten pergi meninggalkan Real Madrid hanya setahun setelah ditunjuk.

Diketahui, "kutukan" ini dimulai saat Sergio Ramos meninggalkan Real Madrid pada 2021. Langkah ini diikuti Marcelo setahun berikutnya, Karim Benzema pada 2023, Nacho pada 2024, serta Luka Modric pada 2025.

Pemain berusia 34 tahun itu telah berjuang melawan cedera selama dua musim terakhir. Setelah mendatangkan Trent Alexander-Arnold sebagai pengganti jangka panjang, Real Madrid memutuskan untuk tidak memperpanjang persaingan antara keduanya.

Ini berarti Los Blancos harus memilih kapten baru, di tahun ketika ruang ganti dituduh kurang kepemimpinan.

1. Valverde Jadi Kapten

Melansir Football Espana, Selasa (19/5/2026), Real Madrid telah memberi tahu Fede Valverde bahwa ia akan menjadi kapten. Penunjukan ban kapten ini berdasarkan masa bakti membela klub.

Meski baru-baru ini Valverde terlibat perselisihan dengan Aurelien Tchouameni yang berujung denda 500 ribu Euro, Real Madrid tetap mempercayakan ban kapten kepadanya.

Sementara posisi wakil kapten diemban Vinicius Junior.

2. Kapten yang Tepat

Setelah pengumuman Carvajal akan pergi, Valverde menulis pernyataan emosional di media sosial. Valverde menyet Carvajal sebagai ‘contoh yang sempurna’.

Carvajal kemudian menanggapi di Instagram di kolom komentar. Ia pun menyebut Valverde sebagai kapten yang tepat.

“Kau membuatku menangis, kawan!! Terima kasih untuk semua tahun ini!! Kau luar biasa, seperti yang telah kukatakan berkali-kali. Ban kapten berada di tangan yang tepat!!”