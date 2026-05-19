Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

"Kutukan" Kapten Real Madrid Berlanjut Usai Carvajal Cabut, Valverde Ditunjuk Jadi Pengganti

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |19:06 WIB
"Kutukan" Kapten Real Madrid Berlanjut Usai Carvajal Cabut, Valverde Ditunjuk Jadi Pengganti
"Kutukan" Kapten Real Madrid Berlanjut Usai Carvajal Cabut, Valverde Ditunjuk Jadi Pengganti (Instagram/@dani.carvajal2)
A
A
A

JAKARTA - Real Madrid mengumumkan Dani Carvajal akan meninggalkan klub pada musim panas ini karena kontraknya akan berakhir. Langkah ini melanjutkan "kutukan" kapten Real Madrid. 

Dalam enam musim terakhir, setiap pemain yang ditunjuk menjadi kapten pergi meninggalkan Real Madrid hanya setahun setelah ditunjuk. 

Diketahui, "kutukan" ini dimulai saat Sergio Ramos meninggalkan Real Madrid pada 2021. Langkah ini diikuti Marcelo setahun berikutnya, Karim Benzema pada 2023, Nacho pada 2024, serta Luka Modric pada 2025. 

Pemain berusia 34 tahun itu telah berjuang melawan cedera selama dua musim terakhir. Setelah mendatangkan Trent Alexander-Arnold sebagai pengganti jangka panjang, Real Madrid memutuskan untuk tidak memperpanjang persaingan antara keduanya. 

Ini berarti Los Blancos harus memilih kapten baru, di tahun ketika ruang ganti dituduh kurang kepemimpinan.

1. Valverde Jadi Kapten

Melansir Football Espana, Selasa (19/5/2026), Real Madrid telah memberi tahu Fede Valverde bahwa ia akan menjadi kapten. Penunjukan ban kapten ini berdasarkan masa bakti membela klub.

Meski baru-baru ini Valverde terlibat perselisihan dengan Aurelien Tchouameni yang berujung denda 500 ribu Euro, Real Madrid tetap mempercayakan ban kapten kepadanya. 

Sementara posisi wakil kapten diemban Vinicius Junior.

2. Kapten yang Tepat

Setelah pengumuman  Carvajal akan pergi, Valverde menulis pernyataan emosional di media sosial. Valverde menyet Carvajal sebagai ‘contoh yang sempurna’. 

Carvajal kemudian menanggapi di Instagram di kolom komentar. Ia pun menyebut Valverde sebagai kapten yang tepat. 

“Kau membuatku menangis, kawan!! Terima kasih untuk semua tahun ini!! Kau luar biasa, seperti yang telah kukatakan berkali-kali. Ban kapten berada di tangan yang tepat!!”

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/46/3219430//marcus_rashford_incaran_jose_mourinho_2026-fM9a_large.jpg
Pemain Bintang Barcelona yang Ingin Dibajak Jose Mourinho Jika Gabung Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/46/3219249//jose_mourinho_segera_diresmikan_sebagai_pelatih_real_madrid_josemourinho-U58y_large.jpg
Jose Mourinho Datangkan 3 Pemain Ini ke Real Madrid pada Bursa Transfer Musim Panas 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/46/3219234//dani_carvajal_resmi_meninggalkan_real_madrid_danicarvajal2-fDez_large.jpg
Dani Carvajal Resmi Tinggalkan Real Madrid, Ogah Dilatih Jose Mourinho?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/46/3219164//jose_mourinho-voBp_large.jpg
Here We Go, Fabrizio Romano Ungkap Kapan Jose Mourinho Diumumkan sebagai Pelatih Real Madrid!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/19/11/1708231/jose-mourinho-dikabarkan-kembali-jadi-pelatih-real-madrid-fsu.webp
Jose Mourinho Dikabarkan Kembali Jadi Pelatih Real Madrid
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/striker_juventus_dusan_vlahovic_absen_hingga_akhi.jpg
Barcelona Cari Pengganti Robert Lewandowski, Dusan Vlahovic Dicoret dari Daftar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement