Pemain Bintang Barcelona yang Ingin Dibajak Jose Mourinho Jika Gabung Real Madrid

RUMOR kepindahan pelatih ternama Jose Mourinho masih terus jadi perbincangan. Setelah pakar transfer top dunia Fabrizio Romano memastikan bahwa kesepakatan verbal antara Mourinho dan manajemen Real Madrid sudah tercapai dengan kontrak dua tahun.

Dan gerakan pertama Mourinho yang bikin heboh bahkan sebelum resmi diperkenalkan sudah langsung menyasar jantung musuh bebuyutannya, ya, Mou mengincar Marcus Rashford, penyerang bintang Barcelona.

1. Alasan Mourinho Menginginkan Rashford

Nama Marcus Rashford langsung muncul di daftar teratas radar Mourinho, bukan tanpa alasan, musim luar biasa yang dijalani Rashford bersama Barcelona, dan hubungan personal yang mengikat Mourinho dengan sang pemain.

Marcus Rashford, 28 tahun, bergabung ke Camp Nou pada musim panas 2025 dengan status pinjaman dari Manchester United. Ini adalah bentuk pelarian dari Old Trafford, di mana ia tak lagi dipercaya oleh pelatih saat itu dan bahkan sempat kehilangan tempat di skuad utama Red Devils.

Di bawah asuhan Hansi Flick, Rashford menemukan kembali versi terbaik dirinya. 14 gol dan 14 assist dari 47 pertandingan di semua kompetisi sepanjang musim 2025/2026.

Rashford juga ikut membantu Barcelona merebut kembali gelar La Liga termasuk dengan mencetak gol tendangan bebas spektakuler saat Blaugrana mengalahkan Real Madrid 2-0 di Camp Nou pada 11 Mei 2026. Sekaligus memastikan trofi La Liga.

2. Hubungan Personal

Ya, keduanya pernah berbagi ruang ganti, kursi taktik, dan bahkan trofi bersama saat Mourinho melatih Manchester United pada periode 2016 hingga 2018.

Jurnalis The Independent, Miguel Delaney, dalam buletin Inside Football, mengungkap motivasi di balik hasrat Mourinho mengejar Rashford:

"Mourinho memiliki hubungan baik dengan Rashford, menurut sumber ini, Ia sangat ingin merekrutnya: pertama, karena dia adalah pemain yang dikenalnya; dan kedua, untuk menciptakan kehebohan dan mempersulit keadaan bagi Barcelona."