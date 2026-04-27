HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Bali United vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Diego Campos Jadi Pahlawan Lagi, Serdadu Tridatu Menang 2-0!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |17:37 WIB
Bali United menang 2-0 atas PSM Makassar di pekan ke-30 Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
BALI United menang 2-0 atas PSM Makassar dalam lanjutan pekan ke-30 Super League 2025-2026 yang berlangsung Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin (27/4/2026) sore WIB. Skuad asuhan Johnny Jansen menang 2-0 lewat gol Diego Campos di menit 17 dan Irfan Jaya (78').

Pekan lalu, Diego Campos juga mencetak gol kemenangan 1-0 Bali United atas Persita Tangerang. Berkat kemenangan ini, Bali United naik ke posisi tujuh klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 45 poin.

Bali United hajar PSM Makassar 2-0. (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Pada awal babak pertama, kedua tim langsung menampilkan permainan agresif. Laga yang berjalan keras menghasilkan kartu merah di awal pertandingan.

Kartu merah keluar dari saku wasit setelah Yuran Fernandes bertabrakan dengan Teppei Yachida. Mulanya, wasit memberikan kartu kuning untuk Yachida.

Namun, keputusan itu berubah setelah wasit dipanggil Video Assistant Referee (VAR). Dalam tayangan ulang, Yuran Fernandes lah yang terlihat melakukan pelanggaran keras kepada Yachida.

Keputusan berubah, wasit akhirnya memberikan kartu merah langsung untuk Yuran Fernandes. Kehilangan satu pemain, PSM Makassar pincang.

Serangan masif yang dilancarkan Bali United akhirnya membuahkan hasil. Gol berawal dari aksi solo run apik Rahmat Arjuna yang mengirim umpan matang kepada Diego Campos (17').

 

