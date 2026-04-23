HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Malut United vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Bajul Ijo Menang 2-0!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |21:05 WIB
Persebaya Surabaya menang 2-0 atas Malut United di pekan ke-29 Super League 2025-2026. (Foto: X/@persebayaupdate)
PERSEBAYA Surabaya mempermalukan Malut United 2-0 dalam lanjutan pekan ke-29 Super League 2025-2026. Pertandingan itu digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara pada Kamis (23/4/2026) malam WIB.

Berkat kemenangan ini, Persebaya Surabaya kukuh di posisi enam klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026 dengan 45 angka. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi lima dengan 46 poin.

Jalannya Pertandingan

Malut United bermain trengginas sejak awal pertandingan babak pertama. Tim tuan rumah mencoba mendominasi dengan serangan-serangan cepat.

Persebaya bermain lebih hati-hati. Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- mengandalkan serangan balik cepat untuk meruntuhkan pertahanan Malut United.

Pada menit 39, Malut United berhasil mencetak gol lewat solo run Yakob Sayuri. Namun, gol Yakob Sayuri dianulir wasit karena terjadi pelanggaran lebih dulu.

Setelah wasit melakukan pengecekan VAR, David Da Silva dianggap handsball sebelum gol terjadi. Akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang.

Laga babak pertama selesai dengan skor sama kuat 0-0. Memasuki babak kedua, Persebaya Surabaya bermain lebih agresif untuk mendominasi permainan.

Laga Malut United vs Persebaya Surabaya sama kuat di babak pertama. (Foto: X/@persebayaupdate)

Pada menit ke-73, Milos Raickovic (73') akhirnya berhasil memecah kebuntuan, Persebaya Surabaya unggul dengan skor 1-0. Setelah gol itu, Malut United berupaya untuk menyamakan kedudukan.

 

