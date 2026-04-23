Hasil PSM Makassar vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Skuad Juku Eja Menang 2-1!

PSM Makassar menang 2-1 atas Persik Kediri di pekan ke-29 Super League 2025-2026. (Foto: X/@PSM_Makassar)

PSM Makassar berhasil mengamankan kemenangan saat menjamu Persik Kediri dalam lanjutan pekan ke-29 Super League 2025-2026. Laga yang digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis (23/4/2026) sore WIB itu berakhir dengan skor 3-1.

Jalannya Pertandingan

Sejak awal pertandingan, PSM Makassar langsung mengambil inisiatif serangan. Skuad tuan rumah tampil agresif untuk membongkar lini pertahanan Persik Kediri.

Persik Kediri sempat menunjukkan pertahanan yang cukup solid di awal laga. Namun, kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-37 melalui eksekusi penalti Yuran Fernandes.

Yuran Fernandes yang dipercaya sebagai algojo menjalankan tugasnya dengan baik. Gol tersebut membawa PSM Makassar unggul 1-0 atas Persik Keidri hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, tempo pertandingan tetap tinggi. Kedua tim bermain terbuka dan saling melancarkan serangan.

PSM Makassar berhasil menambah keunggulan melalui aksi Sheriddin Boboev. Gol tersebut membuat tuan rumah memperlebar skor menjadi 2-0.

Persik Kediri sempat mendapatkan peluang untuk bangkit pada menit ke-85. Wasit menunjuk titik putih setelah terjadi pelanggaran di kotak penalti PSM.