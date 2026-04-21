Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ditinggal Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers Resmi Terdegradasi dari Premier League!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |20:37 WIB
Ditinggal Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers Resmi Terdegradasi dari Premier League!
Wolverhapmton Wanderers langsung terdegradasi dari Premier League setelah Justin Hubner pergi. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

DITINGGAL pemain Timnas Indonesia Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers resmi terdegradasi dari Premier League 2025-2026. Hasil 0-0 yang dialami West Ham United saat bersua Crystal Palace di pekan ke-33 Liga Inggris 2025-2026 pada Selasa (21/4/2026) dini hari WIB, membuat Wolverhampton Wanderers dipastikan terdegradasi.

Hingga pekan ke-33 Liga Inggris 2025-2026, Wolverhampton Wanderers duduk di dasar klasemen dengan 17 angka. Jika memenangkan lima laga sisa, perolehan poin maksimal Wolverhampton Wanderers adalah 32 poin.

Wolverhampton resmi terdegradasi dari Premier League. (Foto: Instagram/wolves)
Wolverhampton resmi terdegradasi dari Premier League. (Foto: Instagram/wolves)

Koleksi 32 poin sudah tak mungkin menyelamatkan Wolverhampton Wanderers dari jurang degradasi. Saat ini, West Ham United yang duduk di posisi 17 atau batas aman tim yang terbebas dari degradasi, mengoleksi 33 angka.

1. Pertama Kali Terdegradasi dalam 8 Tahun Terakhir

Ini merupakan yang pertama bagi Wolverhampton Wanderers terdegradasi dalam delapan tahun terakhir. Mereka promosi ke Premier League 2018-2019 setelah juara Liga 2 Inggris 2017-2018.

Saat promosi ke Premier League, Wolverhampton Wanderers mengandalkan Diogo Jota. Dua tahun setelah membawa Wolverhampton Wanderers promosi, Diogo Jota hengkang ke Liverpool pada bursa transfer musim panas 2020.

Selama eksis di Premier League, Wolverhampton Wanderers sempat beberapa kali menjalani musim luar biasa. Performa terbaik Wolvehrampton Wanderers tersaji pada 2018-2019.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement