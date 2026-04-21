Luapan Emosi Gianluigi Donnarumma: Selebrasi Gila hingga Terjang Kerumunan Fans Usai Manchester City Tekuk Arsenal

MANCHESTER – Kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tertangkap kamera melakukan aksi selebrasi luar biasa emosional setelah timnya berhasil menumbangkan Arsenal dalam duel krusial di laga lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Mantan kiper PSG tersebut seolah kehilangan kendali atas rasa bahagianya hingga nekat melompat ke tengah kerumunan suporter The Citizens –julukan Man City– sesaat setelah peluit panjang dibunyikan.

Selebrasi liar ini bukan tanpa alasan. Donnarumma sempat berada di bawah tekanan mental yang hebat setelah melakukan blunder fatal di awal laga.

Saat mencoba membangun serangan dari lini belakang, tendangan sapuannya justru membentur Kai Havertz, membuat bola memantul masuk ke gawang yang kosong. Kesalahan tersebut membuat Arsenal berhasil menyamakan kedudukan tak lama setelah Rayan Cherki membawa Man City unggul.

1. Penebusan Dosa di Bawah Mistar Gawang

Meski sempat terpukul akibat gol hadiah tersebut, Donnarumma berhasil menunjukkan mentalitas baja di sisa pertandingan. Ia melakukan serangkaian penyelamatan gemilang yang menjaga asa Manchester City tetap hidup.

Selebrasi Gianluigi Donnarumma di laga Manchester City vs Arsenal. (Foto: Instagram/mancity)

Selain ketangguhannya, dewi fortuna juga tampaknya berpihak pada Donnarumma setelah dua peluang emas Arsenal hanya membentur tiang gawang. Ketika Erling Haaland akhirnya mencetak gol penentu kemenangan, beban berat di pundak Donnarumma tampak terangkat seketika.

Rasa lega yang luar biasa itu terpancar jelas saat ia merayakan kemenangan bersama para pendukung di tribun belakang gawang. Ia menyelam ke dalam lautan biru langit para fans Man City, sebuah pemandangan yang menggambarkan betapa krusialnya hasil laga ini bagi kariernya di musim perdana bersama klub Inggris tersebut.