HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Alex Martins Kena Kartu Merah saat Gol Kedua Dewa United ke Gawang Persib Bandung Disahkan Wasit

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |21:53 WIB
Penyebab Alex Martins Kena Kartu Merah saat Gol Kedua Dewa United ke Gawang Persib Bandung Disahkan Wasit
Alex Martins kena kartu merah di laga Dewa United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
PENYEBAB Alex Martins terkena kartu merah saat gol kedua Dewa United ke gawang Persib Bandung disahkan wasit Yoko Suprianto akan diulas Okezone. Dewa United menjamu Persib Bandung dalam lanjutan pekan ke-28 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Senin (20/4/2026) malam WIB.

Dewa United sempat unggul 2-0 lebih dulu via aksi Alex Martins pada menit 24 dan Ricky Kambuaya (61’). Gol pertama Dewa United menjadi sorotan karena sebelum Alex Martins mencetak gol, bola yang dikuasai Alexis Messidoro terpantau telah meninggalkan lapangan.

Wasit sejatinya sempat berdiskusi dengan wasit Video Assistant Referee (VAR) untuk memastikan apakah bola yang dikuasai Alexis Messidoro sudah meninggalkan lapangan atau tidak. Namun, setelah berdiskusi dengan wasit VAR, Yoko Supriyanto mensahkan gol Alex Martins.

Bola yang dikuasai Alexis Messidoro terlihat sudah meninggalkan lapangan. (Foto: TikTok/@ue22ibsjhai)
Bola yang dikuasai Alexis Messidoro terlihat sudah meninggalkan lapangan.

1. Alex Martins Kartu Merah

Di menit 61, Banten Warriors -julukan Dewa United- menggandakan keunggulan setelah Ricky Kambuaya membobol gawang Persib Bandung. Saat itu, gol berawal dari sapuan bek Persib bandung, Julio Cesar, yang tidak sempurna.

Bola sempat mengenai kaki Alex Martins dan kemudian membentur tangan penyerang asal Brasil tersebut. Si kulit bulat yang bergulir langsung dikejar Noah Sadaoui.

Ketika masuk di area kotak penalti Persib Bandung, Noah Sadaoui langsung melepaskan umpan silang ke Ricky Kambuaya yang tanpa ampun membobol gawang Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Tak lama berselang, wasit memberikan kartu merah kepada Alex Martins.

 

