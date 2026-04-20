Diwarnai 2 Gol Kontroversial Dewa United, Persib Bandung Tahan Tuan Rumah 2-2 di Super League 2025-2026!

Bola yang dikuasai Alexis Messidoro terlihat sudah meninggalkan lapangan. (Foto: TikTok/@ue22ibsjhai)

PERSIB Bandung menahan Dewa United dengan skor 2-2 dalam lanjutan pekan ke-28 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Senin (20/4/2026) malam WIB. Ironisnya, dua gol yang masuk ke gawang Persib Bandung terjadi secara kontroversial.

Gol pertama Dewa United yang dicetak Alex Martins pada menit 24, terjadi setelah bola yang dikuasai Alexis Messidoro sudah meninggalkan lapangan. Sementara gol kedua Dewa United yang dicetak Ricky Kambuaya pada menit 61, tercipta setelah salah satu personel Banten Warriors -julukan Dewa United- lebih dulu melakukan handsball.

Beruntung, Persib Bandung sanggup bangkit. Mereka mencetak dua gol penyama kedudukan via penalti Thom Haye pada menit 77, serta tandukan Andrew Jung 11 menit berselang.

Saat ini, Persib Bandung masih duduk di puncak klasemen Super League 2025-2026 dengan 65 angka. Persib Bandung hanya unggul dua angka atas Borneo FC di posisi dua.

Jalannya Pertandingan

Persib Bandung mengendalikan permainan sejak menit awal. Tim berjuluk Pangeran Biru itu mendapat peluang lewat tendangan jarak jauh Marc Klok pada menit ke-16, namun masih mampu ditepis kiper Dewa United Sonny Stevens.

Sementara itu, Banten Warriors -julukan Dewa United- menjebol gawang Persib Bandung lewat sontekan Alex Martins di menit ke-24. Striker asal Brasil itu berdiri bebas di mulut gawang, sehingga dapat dengan mudah mengonversi umpan matang dari Alexis Messidoro.

Alex Martins nyaris mencatatkan brace pada menit ke-28, sontekannya melenceng ke sisi kiri gawang Persib Bandung. Skuad Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- terus mencari celah untuk menembus pertahanan tim tuan rumah.

Persib Bandung nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-41, namun tandukan Ramon Tanque masih melenceng tipis. Armada Bojan Hodak terus melancarkan serangannya ke pertahanan Dewa United.

Sayangnya, gelombang serangan yang dilancarkan skuad Persib Bandung belum berbuah manis. Skuad Pangeran Biru tertinggal sementara dari Dewa United di babak pertama dengan skor tipis 0-1.