HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Semen Padang vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Kabau Sirah Kalah 0-2!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |17:47 WIB
Hasil Semen Padang vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Kabau Sirah Kalah 0-2!
Semen Padang kalah 0-2 dari Persijap Jepara di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@semenpadangfcid)
SEMEN Padang kembali mendapatkan hasil minor. Menjamu Persijap Jepara di Stadion H. Agus Salim, Padang, Sumatera Barat, dalam lanjutan pekan ke-28 Super League 2025-2026 pada Senin (20/4/2026) sore WIB, Semen Padang kalah 0-2!

Gol-gol kemenangan Persijap Jepara dicetak Rendi Saeful pada menit 37 dan eksekusi penalti Franca (45’). Berkat tambahan tiga poin, Persijap naik ke posisi 14 dengan 28 angka. Sementara Semen Padang, tertahan di posisi 17 dengan 20 poin.

Semen Padang kalah 0-2 dari Persijap Jepara di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@semenpadangfcid)

Jalannya Pertandingan

Babak pertama 

Semen Padang dan Persijap Jepara bermain dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing sejak awal laga.

Pada menit ke-38, Persijap Jepara berhasil unggul lebih dahulu atas tim tuan rumah. Kepastian tersebut setelah Rendi Saepul membobol gawang Semen Padang usai umpan assist Carlos Franca.

Tak lama berselang, Persijap Jepara berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-45. Kali ini gol itu dicetak Carlos Franca lewat titik putih.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi, Persijap Jepara masih unggul 2-0 atas Semen Padang.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/49/3213526/bobotoh_cantik_azkiyyah_nur-KV1b_large.jpg
Bobotoh Cantik Azkiyyah Nur Prediksi Persib Bandung Bakal Bungkam Dewa United 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/49/3213486/marc_klok-Bv7X_large.jpg
Komentar Berkelas Marc Klok Jelang Duel Sengit Dewa United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/49/3213475/bojan_hodak-GcRH_large.jpg
Jelang Dewa United vs Persib Bandung, Bojan Hodak Heran Banten Warriors Tak Ramaikan Persaingan Gelar Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/49/3213469/persib_bandung-jhvU_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Dewa United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/20/49/1698207/qarrar-firhand-jadi-pembalap-indonesia-pertama-yang-puncaki-klasemen-wsk-euro-series-2026-ntg.webp
Qarrar Firhand Jadi Pembalap Indonesia Pertama yang Puncaki Klasemen WSK Euro Series 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/17/persija_jakarta.jpg
Ranking Liga Indonesia Merosot! Digeser Kamboja
