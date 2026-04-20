Hasil Semen Padang vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Kabau Sirah Kalah 0-2!

SEMEN Padang kembali mendapatkan hasil minor. Menjamu Persijap Jepara di Stadion H. Agus Salim, Padang, Sumatera Barat, dalam lanjutan pekan ke-28 Super League 2025-2026 pada Senin (20/4/2026) sore WIB, Semen Padang kalah 0-2!

Gol-gol kemenangan Persijap Jepara dicetak Rendi Saeful pada menit 37 dan eksekusi penalti Franca (45’). Berkat tambahan tiga poin, Persijap naik ke posisi 14 dengan 28 angka. Sementara Semen Padang, tertahan di posisi 17 dengan 20 poin.

Semen Padang kalah 0-2 dari Persijap Jepara di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@semenpadangfcid)

Jalannya Pertandingan

Babak pertama

Semen Padang dan Persijap Jepara bermain dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing sejak awal laga.

Pada menit ke-38, Persijap Jepara berhasil unggul lebih dahulu atas tim tuan rumah. Kepastian tersebut setelah Rendi Saepul membobol gawang Semen Padang usai umpan assist Carlos Franca.

Tak lama berselang, Persijap Jepara berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-45. Kali ini gol itu dicetak Carlos Franca lewat titik putih.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi, Persijap Jepara masih unggul 2-0 atas Semen Padang.