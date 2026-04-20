Link Live Streaming Real Madrid vs Deportivo Alaves di Liga Spanyol 2025-2026, Saksikan di VISION+!

LaLiga atau Liga Spanyol 2025-2026 kembali berlanjut dengan pertandingan yang mempertemukan Real Madrid vs Deportivo Alavas. Laga ini akan digelar pada Rabu, 22 April 2026 mulai pukul 02.25 WIB dan disiarkan langsung melalui VISION+.

1. Real Madrid Wajib Menang atas Deportivo Alaves

Pekan 33 ini menjadi ujian penting bagi Real Madrid dalam menjaga peluang juara Liga Spanyol 2025-2026. Bermain di kandang sendiri, Los Blancos tentu ingin tampil agresif sejak awal demi mengamankan tiga poin penuh di hadapan pendukungnya.

Real Madrid masih berjuang juara Liga Spanyol 2025-2026. (Foto: X/@realmadriden)

Saat ini, Real Madrid masih tertinggal cukup jauh dari rival utama mereka, Barcelona, yang masih memimpin klasemen dengan selisih 9 poin. Kondisi ini membuat setiap pertandingan tersisa menjadi krusial dan tidak boleh disia-siakan jika ingin terus menekan pemuncak klasemen.

Di sisi lain, Alaves datang tanpa beban besar, namun tetap membawa ambisi mencuri hasil positif. Meski tidak diunggulkan, mereka berpotensi memberikan kejutan apabila mampu tampil disiplin dan memaksimalkan peluang, terutama lewat skema serangan balik.