HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persik Kediri vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026: Macan Putih Menang 1-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |17:32 WIB
Suasana laga Persik Kediri vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persikfcofficial)
KEDIRI Persik Kediri sukses memetik kemenangan krusial saat menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-28 Super League 2025-2026. Dalam laga yang berlangsung sengit tersebut, skuad Macan Putih berhasil menyudahi perlawanan tim tamu dengan skor tipis 1-0 di Stadion Brawijaya, Kediri, Minggu (19/4/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persik Kediri langsung bermain trengginas sejak awal pertandingan. Imanol Garcia dan Jon Toral menjadi motor serangan utama Macan Putih guna membongkar pertahanan lawan.

Sementara itu, Persita Tangerang masih bermain dengan intensitas serangan lambat. Mereka cenderung lebih banyak menunggu di area pertahanan dan hanya mengandalkan skema serangan balik untuk keluar dari tekanan.

Pada menit ke-21, Jon Toral akhirnya berhasil memecah kebuntuan lewat gol tandukan yang terukur. Toral sukses memanfaatkan umpan matang yang dikirimkan oleh Adrian Luna untuk mengubah kedudukan menjadi 1-0.

Unggul satu gol, Persik Kediri tetap menjaga intensitas serangannya guna mencari gol tambahan. Di sisi lain, Persita Tangerang mulai merespons dengan menerapkan permainan yang lebih agresif.

Persik Kediri vs Persita Tangerang. (Foto: Instagram/persikfcofficial)

Meski saling jual beli serangan, tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga menit-menit kritis babak pertama. Akhirnya, Persik Kediri sukses mengunci keunggulan sementara atas Persita Tangerang saat turun minum.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Persita Tangerang mencoba bermain lebih ofensif untuk mengejar ketertinggalan. Namun, serangan yang dibangun anak asuh Carlos Reina tersebut dinilai kurang efektif untuk meruntuhkan tembok pertahanan Persik yang tampil disiplin.

 

