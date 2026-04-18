Media Italia Puji Jay Idzes Main Solid saat Sassuolo Tekuk Como 1907 2-1

REGGIO EMILIA – Media Italia, Sassuolo News, kagum dengan penampilan Jay Idzes saat Sassuolo menekuk Como 1907 2-1 pada giornata 32 Liga Italia 2025-2026. Ia dinilai menampilkan performa yang solid!

Sassuolo sukses menyikat Como 2-1 dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Pertandingan tersebut dihelat di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Italia, Sabtu (18/4/2026) dini hari WIB.

Neroverdi menang berkat dua gol dari Cristian Volpato (42') dan M'Bala Nzola (44'). Adapun, gol balasan untuk Como tercipta via Nico Paz (45+2').

1. Nilai Tertinggi

Idzes menjadi salah satu pemain dengan nilai tertinggi dalam pertandingan itu. Tampil sebagai bek tengah, ia mendapat nilai 7,2 dari media statistik Sofascore.

Nilai tinggi itu didapat setelah Idzes memblok dua tendangan lawan, lima sapuan, dua recoveries, dan empat kemenangan dalam duel, dua di antaranya adalah duel udara. Bek Timnas Indonesia itu juga membantu serangan tim dengan dua umpan panjang yang sukses.

Media Italia, Sassuolo News, kagum dengan penampilan bek Idzes tersebut. Pemain berusia 25 tahun itu diakui mampu 'mengantungi' striker lawan dalam laga tersebut.

"Di tengah area penalti, ia (Jay Idzes) mampu bertahan menghadapi para penyerang lawan," tulis Sassuolo News, dikutip pada Sabtu (18/4/2026).