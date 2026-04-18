HOME BOLA LIGA ITALIA

Sassuolo Hajar Como 1907 2-1, Jay Idzes Dkk Hancurkan Mimpi I Lariani!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |11:24 WIB
Sassuolo Hajar Como 1907 2-1, Jay Idzes Dkk Hancurkan Mimpi I Lariani!
Sassuolo berhasil menghajar Como 1907 dengan skor 2-1 pada giornata 33 Liga Italia 2025-2026 (Foto: Sassuolo)
REGGIO EMILIA – Sassuolo berhasil menghajar Como 1907 dengan skor 2-1 pada giornata 33 Liga Italia 2025-2026. Kekalahan itu membuat mimpi tim tamu berpotensi buyar.

Laga Sassuolo vs Como 1907 itu digelar di Stadion Mapei, Reggio Emilia, Italia, Sabtu (18/4/2026) dini hari WIB. I Neroverdi tampil impresif dalam 90 menit kendati digempur habis-habisan.

Dua gol Sassuolo disarangkan Cristian Volpato (42’) dan M’Bala Nzola (44’). Sementara, Como bisa membalas jelang turun minum via Nico Paz (45+2’). Skor itu bertahan hingga bubaran.

1. Jegal Como 1907

Hasil negatif lagi-lagi ditelan Como 1907. Anak asuh Cesc Fabregas pun tertahan di posisi lima dengan 58 poin. Mereka tertinggal dua angka dari Juventus di posisi empat tapi Bianconeri belum bermain.

Kekalahan itu berpotensi membuyarkan mimpi Como 1907 tampil di Liga Champions 2026-2027. Namun, mereka masih bisa lolos ke Liga Europa 2026-2027 bila finis di posisi lima.

Sedangkan, Sassuolo semakin dekat dengan misi bertahan di Liga Italia 2025-2026 karena sudah mengoleksi 45 angka dari 33 pertandingan. Mereka unggul 18 angka dari Lecce di posisi 18.

 

