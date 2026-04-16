Heboh! Alejandro Garnacho Unggah Konten soal Manchester United, Kode Minta Balik?

PEMAIN Chelesa, Alejandro Garnacho, tengah jadi sorotan. Pasalnya, dia kedapatan mengunggah konten soal klub lamanya, Manchester United.

Tetapi, unggahan itu langsung dihapus Garnacho. Apakah ini kode Garnacho minta balikan ke Man United?

1. Unggah Manchester United

Dilansir dari Sportbible, Kamis (16/4/2026), Alejandro Garnacho dikabarkan membagikan unggahan tentang Man United di akun media sosial resminya. Dia mengunggah ulang dua video TikTok yang mengenang masa-masanya di Old Trafford.

Unggahan tersebut diberi keterangan 'viva Garnacho' dan 'bring back 23/24 Garna'. Kedua postingan itu diunggah ulang pada Selasa 14 April 2026.

Menariknya, momen itu terjadi beberapa hari setelah ia berbicara tentang kepergiannya yang kontroversial dari Old Trafford. Garnacho mengakui bahwa ia hanya memiliki hal-hal positif untuk dikatakan tentang mantan klubnya.

"Mungkin ya, karena saya mencintai klub itu, mereka memberi saya kepercayaan diri sejak awal. Dari Spanyol, mereka membawa saya ke akademi, lalu mereka membawa saya ke tim utama, jadi itu sekitar empat atau lima tahun, dan cinta yang luar biasa dari semua orang,” ujar Garnacho, dikutip dari Sportbible, Kamis (16/4/2026).

"Dari para penggemar, stadion, semuanya sangat bagus, hanya saja terkadang Anda harus berubah demi kebaikan hidup Anda atau langkah selanjutnya. Saya hanya memiliki kenangan indah tentang Manchester United," lanjutnya.

Garnacho menceritakan tahap akhir masa baktinya di Man United. Dia mengklaim bahwa kurangnya menit bermain membuatnya merasa lebih frustrasi.

"Saya ingat dalam enam bulan terakhir saya tidak bermain seperti sebelumnya di Manchester United, saya mulai duduk di bangku cadangan, itu bukan hal yang buruk. Saya baru berusia 20 tahun, tetapi dalam pikiran saya, saya harus bermain di setiap pertandingan. Dalam pikiran saya, mungkin itu juga kesalahan saya, saya mulai melakukan beberapa hal buruk," ucap Garnacho.