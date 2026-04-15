Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

4 Striker Super League yang Layak Dipanggil John Herdman di Piala AFF 2026, Nomor 1 Bakal Comeback ke Timnas Indonesia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |11:13 WIB
4 Striker Super League yang Layak Dipanggil John Herdman di Piala AFF 2026, Nomor 1 Bakal <i>Comeback</i> ke Timnas Indonesia!
Berikut empat striker Super League yang layak dipanggil John Herdman di Piala AFF 2026 (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT empat striker di Super League 2025-2026 yang layak dipanggil John Herdman ke Piala AFF 2026. Salah satunya akan comeback ke Skuad Garuda.

Piala AFF 2026 akan bergulir pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Kurun waktu itu bertepatan dengan masa-masa pramusim klub-klub Eropa. Alhasil, pemain diaspora Timnas Indonesia kemungkinan absen.

Herdman juga sudah memberi sinyal akan mengandalkan pemain-pemain yang berkarier di liga domestik. Maka dari itu, empat striker ini layak dipanggil untuk skuad Piala AFF 2026. Siapa saja?

4 Striker Super League yang Layak Dipanggil John Herdman di Piala AFF 2026

1. Ezra Walian

Ezra Walian-Persik Kediri

Pemain satu ini bisa diturunkan sebagai striker maupun sayap serang. Ezra sejauh ini sudah mengoleksi 6 gol dan 9 assist dalam 23 pertandingan bersama Persik Kediri.

Sejauh ini, Macan Putih menceploskan 33 gol dari 27 laga. Itu artinya, Ezra terlibat dalam 15 dari 33 gol Persik di Super League! Ia layak untuk kembali berkostum Timnas Indonesia.

2. Eksel Runtukahu

Eksel Runtukahu bintang kemenangan 2-1 Persija Jakarta atas Arema FC

Pemain satu ini mencuat sejak memperkuat Barito Putera. Sekarang, Eksel bermain untuk Persija Jakarta dan sudah menorehkan 6 gol dan 3 assist dalam 18 pertandingan di Super League 2025-2026.

Catatan gol pemain berusia 27 tahun ini memang terhitung minim untuk seorang striker. Namun, Eksel mampu menyamai torehan yang dibuat Ezra dan jadi salah satu pemain lokal tersubur di liga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/49/3212511/teja_paku_alam_fokus_antar_persib_bandung_hattrick_juara_super_league_2025_2026_ileague-d5l0_large.jpg
Teja Paku Alam Pilih Persib Bandung Hattrick Juara Super League ketimbang Pecahkan Rekor Clean Sheet Yoo Jae-hoon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/49/3212499/allano_lima_bantu_persija_jakarta_menang_atas_persebaya_surabaya_ileague-rQo1_large.jpg
Kepercayaan Diri Allano Lima Meningkat Setelah Persija Jakarta Bantai Persebaya Surabaya 3-0 di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/49/3212495/federico_barba_berambisi_bawa_persib_bandung_juara_super_league_2025_2026_ileague-3Uu6_large.jpg
Pesan Penting Federico Barba agar Persib Bandung Hattrick Juara Super League!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/49/3212331/pelatih_persebaya_surabaya_bernardo_tavares_bertekad_move_on_dari_kekalahan_telak_0_3_melawan_persija_jakarta_di_pekan_ke_27_super_league_2025_2026-U6OQ_large.jpg
Lupakan Kekalahan dari Persija Jakarta, Persebaya Surabaya Tatap Madura United
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/14/11/1696349/jadwal-bayern-munchen-vs-real-madrid-leg-kedua-ucl-202526-live-di-vision-tjo.webp
Jadwal Bayern Munchen vs Real Madrid Leg Kedua UCL 2025/26 Live di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/15/pelatih_psg_luis_enrique.jpg
Luis Enrique Ungkap Taktik PSG yang Mematikan Liverpool di Anfield
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement