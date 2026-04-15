4 Striker Super League yang Layak Dipanggil John Herdman di Piala AFF 2026, Nomor 1 Bakal Comeback ke Timnas Indonesia!

BERIKUT empat striker di Super League 2025-2026 yang layak dipanggil John Herdman ke Piala AFF 2026. Salah satunya akan comeback ke Skuad Garuda.

Piala AFF 2026 akan bergulir pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Kurun waktu itu bertepatan dengan masa-masa pramusim klub-klub Eropa. Alhasil, pemain diaspora Timnas Indonesia kemungkinan absen.

Herdman juga sudah memberi sinyal akan mengandalkan pemain-pemain yang berkarier di liga domestik. Maka dari itu, empat striker ini layak dipanggil untuk skuad Piala AFF 2026. Siapa saja?

1. Ezra Walian

Pemain satu ini bisa diturunkan sebagai striker maupun sayap serang. Ezra sejauh ini sudah mengoleksi 6 gol dan 9 assist dalam 23 pertandingan bersama Persik Kediri.

Sejauh ini, Macan Putih menceploskan 33 gol dari 27 laga. Itu artinya, Ezra terlibat dalam 15 dari 33 gol Persik di Super League! Ia layak untuk kembali berkostum Timnas Indonesia.

2. Eksel Runtukahu

Pemain satu ini mencuat sejak memperkuat Barito Putera. Sekarang, Eksel bermain untuk Persija Jakarta dan sudah menorehkan 6 gol dan 3 assist dalam 18 pertandingan di Super League 2025-2026.

Catatan gol pemain berusia 27 tahun ini memang terhitung minim untuk seorang striker. Namun, Eksel mampu menyamai torehan yang dibuat Ezra dan jadi salah satu pemain lokal tersubur di liga.