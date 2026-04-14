5 Pemain Super League yang Sulit Tembus Skuad Timnas Indonesia Era John Herdman, Nomor 1 Punya 2 Medali Juara

BERIKUT lima pemain Super League yang sulit tembus skuad Timnas Indonesia era John Herdman. Salah satunya memiliki dua medali juara!

Debut Herdman di Timnas Indonesia cukup apik dengan kemenangan 4-0 atas Timnas Saint Kitts and Nevis. Namun, ia juga mengecap kekalahan 0-1 dari Timnas Bulgaria.

Sang pelatih cukup dapat pujian lantaran menyisipkan sejumlah pemain dari Super League di dalam skuadnya. Namun, ada beberapa nama yang seharusnya dipanggil tetapi sulit menembus tim. Siapa saja?

1. Teja Paku Alam

Herdman membuat publik bertanya-tanya ketika tidak memanggil kiper Persib Bandung ini. Padahal, kinerja Teja cukup apik ditambah dengan koleksi dua medali juara Super League.

Kiper berusia 31 tahun ini mencatatkan 16 cleansheet dalam 25 pertandingan di Super League 2025-2026. Teja cukup layak untuk mendapat panggilan dari Herdman.

2. Ezra Walian

Pemain satu ini tengah panas bersama Persik Kediri. Ezra mencatatkan 6 gol dan 9 assist dalam 23 pertandingan di Super League 2025-2026.

Angka itu menjadikannya sebagai pemain lokal dengan keterlibatan gol terbanyak. Ezra sebetulnya dipanggil dalam skuad sementara di FIFA Series 2026, tapi kemudian kena coret.

3. Eksel Runtukahu

Striker Persija Jakarta ini mencuri perhatian usai bikin 2 gol ke gawang Persebaya Surabaya pekan lalu. Eksel total mencatatkan 6 gol dan 3 assist dalam 18 pertandingan!

Sayangnya, pemain berusia 28 tahun ini belum dilirik Herdman ke Timnas Indonesia. Piala AFF 2026 mungkin jadi kesempatan buat Eksel berkostum Merah Putih untuk pertama kalinya.