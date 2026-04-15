Jan Olde Riekerink Menyesal Dewa United Tidak Konsisten: Kami Bisa Bertarung untuk Juara Super League!

PELATIH Dewa United, Jan Olde Riekerink, menyesalkan penampilan timnya yang tidak konsisten. Padahal, mereka sangat kapabel untuk menjadi kandidat juara Super League 2025-2026.

Dalam tiga laga terakhir, Dewa United belum terkalahkan. Saat ini mereka berada di posisi delapan Super League 2025-2026 dengan 40 poin.

1. Perubahan Signifikan

Riekerink menyebut perubahan signifikan dalam kedalaman skuad menjadi faktor utama performa timnya lebih baik dari putaran pertama. Jika hal itu terjadi sejak awal, Dewa United tentunya akan meramaikan persaingan di papan atas klasemen.

"Saya masih percaya kami sebenarnya bisa bersaing dalam perebutan gelar jika sejak awal musim kami bekerja lebih keras dan membangun skuad seperti yang kami miliki sekarang," ujar Riekerink dilansir dari laman i.League, Rabu (15/4/2026).

Pelatih asal Belanda itu mengakui saat ini kualitas pemain inti dan cadangan tidak jauh berbeda. Hal ini menciptakan atmosfer kompetisi internal yang positif di dalam tim.

"Saat ini kami memiliki bangku cadangan yang sangat kuat dengan pemain-pemain berkualitas, sesuatu yang tidak kami miliki di paruh pertama musim. Menurut saya, saat itu kami belum menemukan kompetisi yang sehat antar pemain di dalam tim," jelas Riekerink.