Pesan Penting Federico Barba agar Persib Bandung Hattrick Juara Super League!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |05:55 WIB
Pesan Penting Federico Barba agar Persib Bandung Hattrick Juara Super League!
Federico Barba berambisi bawa Persib Bandung juara Super League 2025-2026. (Foto: iLeague)
PEMAIN belakang Persib Bandung, Federico Barba, menegaskan timnya wajib menjaga momentum. Semua itu agar Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- terus berada di puncak klasemen Super League 2025-2026 hingga akhir musim.

Persib Bandung mempertahankan dominasinya dengan Membungkam Bali United 3-2 di pekan ke-27 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Minggu 12 April 2026 malam WIB. Kemenangan tersebut terbilang dramatis karena Pangeran Biru menang dengan 10 pemain.

Persib Bandung saat menang 3-2 atas Bali United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
Persib Bandung saat menang 3-2 atas Bali United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

1. Persib Bandung Unggul 4 Poin atas Borneo FC

Kemenangan itu membuat Persib Bandung masih konsisten berada di posisi pertama dengan poin 64. Armada Bojan Hodak unggul empat poin dari Borneo FC yang berada di posisi kedua, dan sembilan poin atas Persija Jakarta.

Federico Barba yang terpilih menjadi pemain terbaik dalam laga kontra Bali United mengungkap kunci sukses timnya bisa tetap memimpin klasemen. Pemain asal Italia itu juga mengingatkan kepada seluruh pemain Persib Bandung untuk tetap mejaga konsistensi demi mencatat hattrick juara.

"Kami sudah memainkan banyak pertandingan dan semuanya adalah final untuk tim ini. Kami semua bermain untuk sesuatu dan harus tangguh sampai akhir tujuan," kata Federico Barba, Okezone mengutip dari laman I.League, Rabu (15/4/2026).

"Jadi kami harus kembali dengan tidak kebobolan dan juga membuat sejarah yang sepertinya tidak akan mudah," sambungnya. 

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/49/3212331/pelatih_persebaya_surabaya_bernardo_tavares_bertekad_move_on_dari_kekalahan_telak_0_3_melawan_persija_jakarta_di_pekan_ke_27_super_league_2025_2026-U6OQ_large.jpg
Lupakan Kekalahan dari Persija Jakarta, Persebaya Surabaya Tatap Madura United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/49/3212327/borneo_fc_siap_membuat_persib_bandung_menderita_dalam_perebutan_gelar_juara_super_league_2025_2026-TU5P_large.jpg
Borneo FC Siap Bikin Persib Bandung Menderita dalam Perebutan Gelar Juara Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/49/3212325/pelatih_dewa_united_jan_olde_riekerink_menyesalkan_penampilan_timnya_yang_tidak_konsisten-NMOl_large.jpg
Jan Olde Riekerink Menyesal Dewa United Tidak Konsisten: Kami Bisa Bertarung untuk Juara Super League!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/49/3212323/frans_putros_senang_persib_bandung_masih_kandidat_terdepan_juara_super_league_2025_2026-dmSx_large.jpg
Frans Putros Senang Persib Bandung Kandidat Terdepan Juara Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/14/11/1696103/menanti-keajaiban-di-anfield-misi-sulit-liverpool-comeback-30-lawan-psg-szk.webp
Menanti Keajaiban di Anfield: Misi Sulit Liverpool Comeback 3-0 Lawan PSG
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/13/timnas_futsal_indonesia_foto_ig_at_timnasfutsal.jpg
Sempat Dikritik, Pemain Debutan Justru Angkat Timnas Futsal Indonesia Jadi Runner-up
