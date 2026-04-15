Borneo FC Siap Bikin Persib Bandung Menderita dalam Perebutan Gelar Juara Super League 2025-2026

BORNEO FC siap membuat Persib Bandung menderita dalam perebutan gelar juara Super League 2025-2026. Gelandang Mariano Peralta menegaskan Pesut Etam bertekad menyapu bersih tujuh laga sisa.

Saat ini, Borneo duduk di peringkat kedua klasemen sementara Super League 2025-2026. Tim besutan Fabio Lefundes itu telah mengoleksi 60 poin dari 27 pertandingan, tertinggal empat angka dari pemuncak klasemen Persib.

1. Sisa Lawan

Oleh karena itu, peluang Borneo menjadi juara musim ini masih terbuka lebar. Dengan tujuh pertandingan tersisa, apapun bisa terjadi. Mereka masih akan menghadapi PSM Makassar, Semen Padang, Persik Kediri, Persita Tangerang, Bali United, Persijap Jepara, dan Malut United.

Sementara, Persib akan direpotkan oleh Dewa United, Arema FC, Bhayangkara Presisi Lampung FC, PSIM Yogyakarta, Persija Jakarta, PSM Makassar, dan Persijap Jepara. Secara matematis, Borneo FC harus menyapu bersih semua laga dengan kemenangan dan berharap pesaingnya terpeleset.