Barcelona Gugur meski Menang 2-1 atas Atletico Madrid, Hansi Flick: Kami Layak ke Semifinal

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, merasa anak asuhnya layak untuk lolos ke semifinal Liga Champions 2025-2026 usai menang 2-1 atas Atletico Madrid (Foto: FC Barcelona)

MADRID – Pelatih Barcelona, Hansi Flick, merasa anak asuhnya layak untuk lolos ke semifinal Liga Champions 2025-2026 usai menang 2-1 atas Atletico Madrid. Kekecewaan semacam ini menurutnya adalah hal yang normal di sepakbola.

1. Kejar Agregat 0-2

Atletico Madrid vs Barcelona di Liga Champions 2025-2026 (Foto: Atletico Madrid)

Duel Atletico Madrid vs Barcelona itu digelar di Stadion Metropolitano, Madrid, Spanyol, Rabu (15/4/2026) dini hari WIB. Los Rojiblancos unggul agregat 2-0 usai menang di leg I pekan lalu.

Barcelona langsung menyamakan kedudukan berkat gol Lamine Yamal (4’) dan Ferran Torres (24’). Namun, Atletico mampu memperkecil skor di menit ke-31 via gol Ademola Lookman.

Sepanjang sisa waktu pertandingan, Barcelona berusaha mencari gol tambahan lantaran harus menang dengan skor 4-1 untuk lolos. Sayangnya, mereka gagal memenuhi target tersebut.

Tugas makin berat setelah Eric Garcia dikartu merah wasit pada menit ke-79. Alhasil, Barcelona harus rela terhenti di perempatfinal Liga Champions 2025-2026 dengan agregat 2-3 untuk Atletico.