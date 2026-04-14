Jadwal dan Link Live Streaming Atletico Madrid vs Barcelona di Liga Champions 2025-2026, Remontada?

JAKARTA – Laga penentuan akan tersaji saat Atletico Madrid menjamu Barcelona pada leg kedua perempatfinal UEFA Champions League 2025-2026. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi kedua tim dalam perebutan tiket ke semifinal.

Situasi semakin menantang bagi Barcelona karena leg kedua akan digelar di Wanda Metropolitano pada Rabu, 15 April 2026. Bermain di kandang sendiri, Atletico Madrid tentu akan mengandalkan solidnya pertahanan serta dukungan penuh suporter untuk mempertahankan keunggulan agregat.

Keunggulan tersebut diraih setelah Atletico tampil impresif pada leg pertama. Mereka sukses menaklukkan Barcelona dengan skor 2-0 di Camp Nou lewat gol Julian Alvarez dan Alexander Sorloth, hasil yang cukup mengejutkan sekaligus memberi tekanan besar bagi tim tamu.

Kondisi ini membuat pasukan Hansi Flick berada di posisi sulit. Barcelona wajib mencetak minimal dua gol untuk menyamakan agregat dan membuka peluang lolos. Meski demikian, dengan kualitas skuad yang dimiliki, peluang comeback tetap ada jika mampu tampil efektif dan memanfaatkan setiap kesempatan.

Sementara itu, Atletico Madrid diprediksi akan tetap bermain disiplin dan fokus menjaga tempo pertandingan. Dengan keunggulan agregat serta bermain di hadapan publik sendiri, mereka memiliki modal kuat untuk mengamankan langkah ke babak berikutnya.