Jadwal Liga Champions 2025-2026 Pekan Ini: Real Madrid dan Barcelona Bakal Remontada?

JADWAL Liga Champions 2025-2026 pekan ini sudah diketahui. Akankah Real Madrid dan Barcelona membalikkan keadaan alias remontada?

Empat laga leg II Perempatfinal Liga Champions 2025-2026 akan digelar pekan ini tepatnya 15-16 April. Dua pertandingan di antaranya punya agregat 2-0 hasil dari leg I.

1. Agregat 0-2

Barcelona tertinggal 0-2 dari Atletico Madrid usai tumbang di kandang sendiri. Sementara, Liverpool juga pulang dengan kekalahan 0-2 dari markas juara bertahan Paris Saint-Germain (PSG) pekan lalu.

Kedua tim kini harus menang dengan selisih tiga gol (3-0, 4-1, 5-2) atau lebih untuk lolos ke semifinal. Tugas lebih berat diusung Barcelona lantaran akan bermain tandang ke markas Atletico!

2. Agregat Tipis

Dua pertandingan lain berakhir dengan skor tipis. Madrid tertinggal 1-2 dari Bayern Munich. Sementara, Arsenal membawa keunggulan 1-0 usai menang di kandang Sporting CP pekan lalu.

Madrid, yang tengah angin-anginan di liga domestik, punya rintangan paling berat. Mereka wajib menang dengan selisih dua gol (2-0, 3-1, 4-2) di Stadion Allianz Arena, Munich, bila ingin lolos.