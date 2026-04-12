HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Hancurkan Persebaya Surabaya 3-0, Mauricio Souza: Kami Bisa Cetak Lebih Banyak Gol

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |10:29 WIB
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, gembira dengan kemenangan telak 3-0 atas Persebaya Surabaya di pekan ke-27 Super League 2025-2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, gembira dengan kemenangan telak 3-0 atas Persebaya Surabaya di pekan ke-27 Super League 2025-2026. Ia mengklaim Macan Kemayoran bisa saja mencetak gol lebih banyak dari itu!

Duel Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu 11 April 2026 malam WIB. Tiga gol tuan rumah dicetak Allano Lima (16’) dan brace Eksel Runtukahu (54’, 76’).

Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Kemenangan ini sangat berarti bagi Souza dan timnya. Pelatih asal Brasil itu senang anak asuhnya tampil dominan dan berhasil merebut tiga poin di kandang.

"Saya rasa hari ini (Sabtu) kami benar-benar berhasil menunjukkan potensi yang dimiliki tim ini. Kami memainkan pertandingan yang hebat, kami mendominasi permainan sepenuhnya,” kata Souza, dalam konferensi pers yang dihadiri Okezone, dikutip Minggu (12/4/2026).

Namun begitu, Souza sedikit menyoroti kurang klinisnya lini depan. Mantan pelatih Madura United itu menilai, Persija seharusnya bisa mencetak lebih dari tiga gol ke gawang Persebaya.

"Saya pikir jika kami sedikit lebih tenang di sepertiga akhir lapangan, kami bisa saja mencetak lebih banyak gol. Kami bermain melawan tim yang hebat, tetapi tim kami jauh lebih unggul dalam pertandingan hari ini," tutur Souza.

 

